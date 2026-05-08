Гагаузы могут стать коренным народом Украины: законопроект

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15223 о внесении изменений в Закон Украины "О коренных народах Украины". Этим документом в перечень коренных народов Украины хотят добавить гагаузов. Авторами являются ряд нардепов от фракции "Слуга народа".

Рада может внести изменения в закон о коренных народах

Инициативу о внесении гагаузов к коренным народам зарегистрировали нардепы Руслан Горбенко, Максим Ткаченко, Сергей Козырь, Виталий Войцеховский и Евгений Брагар.

Документ передали на рассмотрение руководству. Его текст пока отсутствует.

Коренные народы Украины

Коренной народ — это сообщество, которое:

сформировалась на территории Украины;

имеет собственный язык, культуру и традиции;

является этническим меньшинством;

не имеет собственного государства за пределами Украины.

В Украине официально признаны три коренных народа: крымские татары, караимы и крымчаки. Их статус закреплен в законе "О коренных народах Украины", который Верховная Рада приняла в 2021 году.

Крымские татары — самый большой коренной народ Украины. Они сформировались в Крыму на протяжении веков и имеют собственный язык, культуру и традиции. В XV веке крымские татары создали Крымское ханство.

В 1944 году советская власть во главе с Иосифом Сталиным депортировала крымских татар из Крыма в Среднюю Азию. После оккупации Крыма Россией в 2014 году крымские татары снова подверглись преследованиям.

Караимы — небольшой тюркоязычный народ, который исповедует караимизм — отдельное течение иудаизма. Исторически караимы проживали преимущественно в Крыму, а также в городах Галичины и Волыни. Сегодня их численность очень небольшая.

Крымчаки — еще один коренной народ Крыма. Они также связаны с иудейской традицией, но имеют отдельную историю, культуру и язык. Во время Второй мировой войны большинство крымчаков было уничтожено нацистами во время Холокоста. Сегодня этот народ является одним из самых маленьких в мире.

Кто такие гагаузы

Гагаузы - один из наименее известных народов, проживающих на территории Украины. Несмотря на небольшую численность, они имеют собственный язык, культуру и многовековую историю. В последние годы вокруг гагаузов все чаще возникают дискуссии о возможном предоставлении им статуса коренного народа Украины.

Это тюркоязычный народ, большинство которого исповедует православие. Именно это делает их уникальными, ведь большинство тюркских народов традиционно являются мусульманами. Их язык относится к тюркской языковой группе и близок к турецкому.

Происхождение гагаузов до сих пор остается предметом споров среди историков. Самая распространенная версия говорит о том, что они являются потомками огузских и половецких племен, которые в средневековье поселились на Балканах и постепенно приняли христианство.

Сегодня больше всего гагаузов проживает в Молдове, где существует автономный регион Гагаузия. Также общины есть в Украине, Болгарии, Румынии и Турции.

В Украине гагаузы компактно проживают преимущественно на юге Одесской области — в Буджаке, особенно в Болградском районе. Там они живут рядом с болгарами, молдаванами, украинцами и другими народами Бессарабии.

Почему гагаузы не имеют статуса коренного народа

Поскольку в украинском законодательстве указано, что коренные народы не должны иметь собственного государственного образования за пределами Украины, то гагаузы пока считаются лишь национальным меньшинством, ведь имеют автономию в Молдове — Гагаузию.

Несмотря на это, в Украине периодически возникают инициативы предоставить гагаузам статус коренного народа или хотя бы расширить их культурные права. Причин для этого несколько. Среди них то, что гагаузы проживают на украинских землях веками и сформировали отдельную историческую общность именно в Бессарабии. Также часть экспертов считает, что признание гагаузов коренным народом могло бы стать дополнительным шагом для поддержки этнического многообразия юга Украины.

Впрочем, противники такой идеи напоминают: украинский закон о коренных народах базируется на международном подходе, где ключевым критерием является отсутствие собственной государственности или автономии за пределами страны.

