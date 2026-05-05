Мобилизационный возраст могут снизить: инициативу обсуждают в Раде

Дата публикации 5 мая 2026 12:21
Нардепы в зале парламента. Фото: пресс-служба Рады

В Украине обсуждают снижение мобилизационного возраста с 25 до 23 лет. Соответствующие инициативы могут принять народные депутаты. Также могут запретить выезд за границу для лиц мужского пола до 22 лет.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал адвокат Сергей Старенький.

 

Разрешение на выезд за границу до 22 лет могут отменить

"К сожалению, мы должны констатировать, что действительно проблема человеческого фактора существует. Мы пятый год находимся в войне. К сожалению, многие люди, которые подлежали воинской обязанности, выехали из страны тем или иным образом, в первые месяцы, позже, законно, незаконно и так далее. На сегодня в Украине идет серьезный разговор о том, чтобы снизить мобилизационный возраст", — сказал Старенький.

По его словам, сейчас такая инициатива только обсуждается в парламенте.

Читайте также:

"На сегодня он с 25 лет, предлагается снизить его с 23 лет. Я не говорю, что это уже принято решение, сейчас это обсуждается. К сожалению, мы видим действительно, что человеческого ресурса не хватает в Украине... Это обсуждается народными депутатами для того, чтобы внести изменения в закон, для того, чтобы с 23 лет разрешить мобилизовать, не с 25, а выезд за границу запретить до 22 лет", — говорит адвокат.

Как писали Новини.LIVE, в Раде зарегистрирована инициатива, которая предусматривает масштабную проверку бронирований. Эти нововведения могут касаться и студентов с отсрочками. Причина: часть граждан, которые имеют бронирование, получают его просто, чтобы не идти в армию.

Также недавно парламент поддержал в первом чтении законопроект о новом Гражданском кодексе. По словам спикера парламента Руслана Стефанчука, в нем нардепы учтут интересы украинских защитников и защитниц. В частности, планируется закрепить отдельное право для военных быть похороненными на Национальном военно-мемориальном кладбище.

мобилизация призывник эфир Новини.LIVE
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
