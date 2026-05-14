Онлайн-повестки и ежегодные сборы: в Раде готовят новую реформу

Дата публикации 14 мая 2026 11:28
Нардепы в зале парламента. Фото: пресс-служба Рады

В Верховной Раде зарегистрированы законопроекты о реформе территориальных центров комплектования и сервисной модели мобилизации, а также о национальной модели обороны по принципу тотального резерва. Ими предусматривается ежегодное прохождение гражданами военных сборов. А повестки предлагают присылать онлайн.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт парламента.

проєкт
Законопроект на сайте Рады. Фото: скриншот

Военные сборы могут длиться месяц и происходить ежегодно

Законопроект предусматривает, что все граждане должны проходить базовую военную подготовку и регулярно участвовать в учебных сборах.

Согласно документу, военная подготовка станет обязательной для граждан Украины. Также людей планируют ежегодно привлекать к учебным сборам продолжительностью не менее одного месяца.

В законопроекте указано, что государство будет компенсировать работодателям расходы, если их работники будут проходить такие сборы.

Основная цель инициативы — создать систему, при которой большое количество украинцев будет готово к быстрой мобилизации в случае угрозы. Авторы документа считают, что это поможет сформировать "культуру обороны" в обществе, уменьшить нагрузку на действующих военных и создать постоянно подготовленный резерв для защиты страны.

Повестки предлагают отправлять онлайн

Законопроектом предлагают отправлять повестки только онлайн — с официальной фиксацией получения. Также граждане смогут в любой момент проверить свой статус: годны ли они к службе, имеют отсрочку или находятся в резерве.

реформа ТЦК проєкт
Законопроект о реформе ТЦК. Фото: скриншот

Автор инициативы также хочет сделать правила мобилизации более понятными. В законе хотят четко прописать критерии призыва — по возрасту, состоянию здоровья и специальности, а также определить прозрачную очередность мобилизации. Это, как отмечается, должно объяснить людям, почему решение принимают именно в отношении них.

Отдельно законопроект предусматривает контроль за работой ТЦК. Все взаимодействия с военнообязанными хотят обязательно фиксировать на видео, а для жалоб на действия работников предлагают создать независимый орган. Для нарушителей обещают персональную ответственность.

Также ТЦК планируют частично изменить формат работы. Их роль должна стать более сервисной: работники должны будут консультировать граждан, объяснять права и помогать с документами, а не только выполнять мобилизационные функции.

Кроме этого, законопроект предлагает разделить функции ТЦК: одни работники будут заниматься учетом и администрированием, а другие — принятием мобилизационных решений. Авторы документа считают, что это поможет уменьшить злоупотребления и концентрацию власти в одних руках.

Как писали Новини.LIVE, в парламенте зарегистрирован ряд законпроектов, касающихся мобилизации. Ими, в частности, планируют ввести четкие сроки военной службы. Также предлагают изменения относительно процесса бронирования от мобилизации.

Также в Раде есть инициатива об отпусках военнослужащим, которые пришли на фронт из мест отбывания наказания. Отдельно хотят прописать отпуск в связи с беременностью и родами для таких женщин. Кроме того, некоторые изменения могут коснуться прохождения ВВК.

Верховная Рада мобилизация ТЦК и СП
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
