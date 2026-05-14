Рада разрешила проводить ритуал прощания с пропавшими без вести воинами

Нардепы в зале парламента.

В четверг, 14 мая, Верховная Рада приняла законопроект №15029 о внесении изменений в Закон Украины "Об Уставе гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Украины" относительно военного прощального ритуала. Им планируют ввести новый формат чествования погибших военных, чьи тела не удалось вернуть. "За" проголосовали 273 нардепа.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента.

В Украине введут военный прощальный ритуал для военных

Речь идет об отдельном военном прощальном ритуале, который позволит официально отдать дань уважения павшим защитникам и защитницам даже в случаях, когда человек считается пропавшим без вести, но суд признал его умершим.

Документ предусматривает изменения в Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных сил Украины и имеет целью обновить систему военных церемоний с учетом современных украинских традиций и реалий войны.

Сейчас закон позволяет проводить только военный погребальный ритуал — то есть церемонию во время захоронения или перезахоронения военнослужащего или полицейского. Однако из-за войны все чаще случаются ситуации, когда тело погибшего невозможно найти или вернуть. Из-за этого семьи фактически не имеют возможности провести официальное прощание с военными почестями.

Принятый законопроект предлагает решить эту проблему через отдельную процедуру — военный прощальный ритуал. Его будут проводить возле кенотафа — символического места памяти или могилы для человека, тело которого отсутствует.

Инициировать проведение церемонии смогут родные или близкие погибшего. Если таковых нет, решение будут принимать представители военного командования, ТЦК или местной власти.

Для проведения ритуала будут формировать специальный почет. В него будут входить руководитель церемонии, военный оркестр или трубач и барабанщик, прощальная и салютная команды, а также знаменосцы с Государственным флагом Украины.

Во время церемонии предусмотрены торжественные воинские почести: развертывание флага, выполнение сигнала "Шана", три салютных выстрела холостыми патронами и передача государственного флага семье погибшего.

Авторы инициативы отмечают, что такая процедура позволит государству должным образом почтить военных, отдавших жизнь за Украину, даже если их не удалось вернуть домой.

