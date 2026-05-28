Украина получит 90 млрд евро от ЕС: Рада ратифицировала соглашение

Дата публикации 28 мая 2026 11:12
Депутаты в зале Рады. Фото: пресс-служба парламента

В четверг, 28 мая, Верховная Рада поддержала ратификацию кредитного соглашения с Европейским Союзом о предоставлении Украине финансирования в объеме 90 млрд евро. Решение принято в рамках сотрудничества с ЕС и программы Ukraine Facility. Документ предусматривает реализацию согласованного пакета реформ, необходимых для получения финансовой поддержки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента.

Для получения средств от ЕС Украина должна принять ряд требований

В рамках соглашения Украина обязуется выполнять условия программы Ukraine Facility, а также соблюдать положения меморандумов с ЕС, "Плана Украины" и согласованного пакета реформ. Документ содержит ряд структурных изменений в сфере налоговой, таможенной и экономической политики.

В частности, в Меморандуме с ЕС определены следующие ключевые обязательства для Украины:

  • введение налогообложения международных посылок (за исключением товаров для сектора безопасности и обороны);
  • налогообложение доходов от цифровых платформ;
  • продление действия 5% военного сбора еще на три года (решение уже принято);
  • реформа упрощенной системы налогообложения для ФЛП, в частности третьей группы;
  • усиление борьбы с дроблением бизнеса с целью уклонения от налогов;
  • введение дифференцированных ставок налога для ФЛП третьей группы в зависимости от вида деятельности;
  • продолжение реформы НДС и таможенной системы;
  • принятие нового Таможенного кодекса в соответствии со стандартами ЕС.

Выполнение этих условий является частью евроинтеграционного курса и необходимой составляющей для получения финансирования в рамках соглашения с Европейским Союзом.

Как писали Новини.LIVE, 28 мая парламент ввел в Украине новый праздник. День украинской музыки будут отмечать ежегодно в третью субботу сентября. Ожидается, что День украинской музыки будет сопровождаться концертами, фестивалями, тематическими теле- и радиопрограммами.

Также ВР поддержала предоставление новых полномочий омбудсману. Он может получить право выдавать обязательные к исполнению предписания и инициировать привлечение должностных лиц к ответственности. Также предусматривается снижение возрастного ценза для кандидатов на должность омбудсмена.

Верховная Рада Европейский союз таможня
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
