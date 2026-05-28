Украина получит 90 млрд евро от ЕС: Рада ратифицировала соглашение

Депутаты в зале Рады.

В четверг, 28 мая, Верховная Рада поддержала ратификацию кредитного соглашения с Европейским Союзом о предоставлении Украине финансирования в объеме 90 млрд евро. Решение принято в рамках сотрудничества с ЕС и программы Ukraine Facility. Документ предусматривает реализацию согласованного пакета реформ, необходимых для получения финансовой поддержки.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Для получения средств от ЕС Украина должна принять ряд требований

В рамках соглашения Украина обязуется выполнять условия программы Ukraine Facility, а также соблюдать положения меморандумов с ЕС, "Плана Украины" и согласованного пакета реформ. Документ содержит ряд структурных изменений в сфере налоговой, таможенной и экономической политики.

В частности, в Меморандуме с ЕС определены следующие ключевые обязательства для Украины:

введение налогообложения международных посылок (за исключением товаров для сектора безопасности и обороны);

налогообложение доходов от цифровых платформ ;

; продление действия 5% военного сбора еще на три года (решение уже принято);

еще на три года (решение уже принято); реформа упрощенной системы налогообложения для ФЛП , в частности третьей группы;

, в частности третьей группы; усиление борьбы с дроблением бизнеса с целью уклонения от налогов;

введение дифференцированных ставок налога для ФЛП третьей группы в зависимости от вида деятельности;

продолжение реформы НДС и таможенной системы;

принятие нового Таможенного кодекса в соответствии со стандартами ЕС.

Выполнение этих условий является частью евроинтеграционного курса и необходимой составляющей для получения финансирования в рамках соглашения с Европейским Союзом.

