Верховная Рада внесла изменения в Госбюджет-2026

Рада внесла изменения в Госбюджет-2026: Дорожный фонд не будет восстановлен
В среду, 10 июня, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в Госбюджет. «За» проголосовали 242 народных депутата. Ко второму чтению было поддержано восемь поправок.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента.
Нардепы не поддержали поправку о восстановлении Дорожного фонда
Отметим, что профильным комитетом ко второму чтению было согласовано восстановление Дорожного фонда на 25%. Однако нардепы это решение не поддержали в сессионном зале.
Ко второму чтению в зале были приняты следующие изменения в бюджет:
- установить расчет заработной платы сотрудников НАБУ, исходя из прожиточного минимума в размере 3328 грн вместо 3028 грн, без увеличения общего объема финансирования Бюро;
- направить дополнительно 10 млн грн на обеспечение деятельности центрального аппарата Госрыбагентства (за исключением расходов на оплату труда);
- увеличить финансирование аппарата Минэнерго на 559,1 млн грн за счет средств Резервного фонда;
- выделить 127,5 млн грн из Резервного фонда для проведения работ по ликвидации шахт;
- предусмотреть дополнительные 46,1 млн грн для Госэнергонадзора за счет Резервного фонда;
- предоставить Государственному агентству по управлению зоной отчуждения дополнительное финансирование в размере 599,1 млн грн, из которых 525,1 млн грн направить на содержание и поддержку объекта «Укрытие», используя средства Резервного фонда;
- осуществить перераспределение 95 млн грн в пользу аппарата Национального комитета спорта лиц с инвалидностью без увеличения общего объема расходов Министерства молодежи и спорта Украины.
Как писали Новини.LIVE, во вторник, 9 июня, парламент принял закон о налогообложении цифровых платформ. Речь идет о так называемом налоге на OLX и Uber. Он начнет действовать не ранее января 2027 года.
Также народные депутаты призвали президента Украины Владимира Зеленского содействовать скорейшему возвращению украинских воинов, которые были ранены в Оленевке. Ведь среди пленных в до сих пор остаются 46 тяжелораненых украинских защитников. Соответствующий депутатский запрос поддержали 272 парламентария.