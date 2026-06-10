Верховная Рада внесла изменения в Госбюджет-2026

Депутаты в зале парламента. Фото: пресс-служба Рады

В среду, 10 июня, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в Госбюджет. «За» проголосовали 242 народных депутата. Ко второму чтению было поддержано восемь поправок.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента.

Нардепы не поддержали поправку о восстановлении Дорожного фонда

Отметим, что профильным комитетом ко второму чтению было согласовано восстановление Дорожного фонда на 25%. Однако нардепы это решение не поддержали в сессионном зале.

Ко второму чтению в зале были приняты следующие изменения в бюджет:

установить расчет заработной платы сотрудников НАБУ , исходя из прожиточного минимума в размере 3328 грн вместо 3028 грн, без увеличения общего объема финансирования Бюро;

, исходя из прожиточного минимума в размере 3328 грн вместо 3028 грн, без увеличения общего объема финансирования Бюро; направить дополнительно 10 млн грн на обеспечение деятельности центрального аппарата Госрыбагентства (за исключением расходов на оплату труда);

(за исключением расходов на оплату труда); увеличить финансирование аппарата Минэнерго на 559,1 млн грн за счет средств Резервного фонда;

на 559,1 млн грн за счет средств Резервного фонда; выделить 127,5 млн грн из Резервного фонда для проведения работ по ликвидации шахт;

для проведения работ по ликвидации шахт; предусмотреть дополнительные 46,1 млн грн для Госэнергонадзора за счет Резервного фонда;

предоставить Государственному агентству по управлению зоной отчуждения дополнительное финансирование в размере 599,1 млн грн, из которых 525,1 млн грн направить на содержание и поддержку объекта «Укрытие», используя средства Резервного фонда;

дополнительное финансирование в размере 599,1 млн грн, из которых 525,1 млн грн направить на содержание и поддержку объекта «Укрытие», используя средства Резервного фонда; осуществить перераспределение 95 млн грн в пользу аппарата Национального комитета спорта лиц с инвалидностью без увеличения общего объема расходов Министерства молодежи и спорта Украины.

Как писали Новини.LIVE, во вторник, 9 июня, парламент принял закон о налогообложении цифровых платформ. Речь идет о так называемом налоге на OLX и Uber. Он начнет действовать не ранее января 2027 года.

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