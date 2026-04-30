Безуглая набросилась на нардепа и сломала микрофон в Раде: видео

Безуглая набросилась на нардепа и сломала микрофон в Раде

Безуглая набросилась на нардепа и сломала микрофон в Раде

Дата публикации 30 апреля 2026 13:14
Марьяна Безуглая и Александр Федиенко. Фото: кадр из видео

Нардеп Марьяна Безуглая во время выступления депутата от "Слуги народа" Александра Федиенко набросилась на него. Парламентарий в то время говорил о необходимости принятия закона о киберсилах. Однако Безуглая начала кричать, что "он все врет".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента.

Безуглая обвинила нардепа Федиенко во лжи

Федиенко отметил, что законопроект о киберсиле очень важен, а его блокируют из-за большого количества правок. Тогда Безуглая подошла к трибуне и начала мешать со словами "он все врет".

Впоследствии нардеп заявила, что готова извиниться за свое поведение.

"Я извинюсь перед ним, но считаю, что он врал во время своего выступления", — добавила она.

Законопроект о космических силах

В Украине предлагается обновить структуру Вооруженных сил с учетом современных вызовов войны. Соответствующий законопроект №13255, автором которого является Федор Вениславский, предусматривает изменения в действующее законодательство, направленные на модернизацию армии.

Главная идея документа заключается в расширении структуры Вооруженных сил Украины за счет нового направления — космического. Речь идет о возможном создании отдельного подразделения, которое дополнит существующие виды войск, такие как Сухопутные войска, Воздушные силы и Военно-морские силы.

В то же время, инициатива не предусматривает ведения боевых действий в космосе. Основной акцент делается на развитии и применении современных технологий, уже ставших неотъемлемой частью войны. Среди них спутниковая связь, разведка, навигационные системы и отслеживание ракетных запусков.

Ожидается, что введение такого подхода позволит повысить эффективность военных операций и обеспечить Украине лучшие возможности в условиях технологического противостояния.

Как писали Новини.LIVE, это уже не первая стычка в Раде с участием Безуглой. Депутат блокировала трибуну, потому что требовала отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Она также развесила по парламенту плакаты с таким требованием.

Также недавно стало известно, что Генпрокуратура открыла против Безуглой уголовное дело. Ее подозревают в госизмене. Причиной стало заявление нардепа о 72-й бригаде, которая держала оборону Угледара, после которой была сорвана плановая ротация и потеряны оборонительные позиции.

Верховная Рада Марьяна Безуглая нардепы
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
