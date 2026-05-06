Рада может отменить льготу на посылки из-за границы до 150 евро

Рада может отменить льготу на посылки из-за границы до 150 евро

Ua ru
Дата публикации 6 мая 2026 17:35
Рада может отменить льготу на посылки из-за границы до 150 евро
Депутаты в зале заседаний. Фото: пресс-служба Рады

Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой политики поддержал во втором чтении законопроект № 12360. Он предусматривает изменения в Таможенный Кодекс. Ко второму чтению сюда внесли правку об отмене льготы 150 евро на посылки из-за рубежа.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.

Железняк
Сообщение Ярослава Железняка. Фото: скриншот

Комитет рассмотрел изменения в Таможенный и Налоговый кодексы

"Закон был о КРІ для таможни, но ко второму чтению внесли правку об отмене льготы 150 евро на посылки... По факту переписали закон на другой", — отметил Железняк.

Такое решение поддержали 16 нардепов, трое — воздержались.

Кроме того, комитет рекомендовал Верховной Раде принять за основу и в целом законопроект №15112 о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно отмены льготы на такие посылки.

В этом случае за проголосовали 15 членов комитета, еще четверо — воздержались.

Такие изменения хотят ввести с 2027-го года.

Также комитет одобрил к принятию во втором чтении законопроект №15111д по налогообложению цифровых платформ.

Парламент может рассмотреть эти проекты законов уже 12 мая.

Как писали Новини.LIVE, Кабинет министров предлагает Раде внести изменения в Налоговый кодекс Украины. Речь идет о неналогообложении ежемесячной денежной выплаты "еСадок". Таким образом родители будут получать больше средств.

Кроме того, нардепы предлагают разрешить льготное растаможивание авто для военных. Сейчас же им приходится платить пошлину, акциз и НДС. Это значительно увеличивает конечную стоимость авто.

Верховная Рада налоги посылки
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
