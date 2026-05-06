Рада может отменить льготу на посылки из-за границы до 150 евро

Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой политики поддержал во втором чтении законопроект № 12360. Он предусматривает изменения в Таможенный Кодекс. Ко второму чтению сюда внесли правку об отмене льготы 150 евро на посылки из-за рубежа.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.

Комитет рассмотрел изменения в Таможенный и Налоговый кодексы

"Закон был о КРІ для таможни, но ко второму чтению внесли правку об отмене льготы 150 евро на посылки... По факту переписали закон на другой", — отметил Железняк.

Такое решение поддержали 16 нардепов, трое — воздержались.

Кроме того, комитет рекомендовал Верховной Раде принять за основу и в целом законопроект №15112 о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно отмены льготы на такие посылки.

В этом случае за проголосовали 15 членов комитета, еще четверо — воздержались.

Такие изменения хотят ввести с 2027-го года.

Также комитет одобрил к принятию во втором чтении законопроект №15111д по налогообложению цифровых платформ.

Парламент может рассмотреть эти проекты законов уже 12 мая.

