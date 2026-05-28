ВР поддержала изменения в бюджет-2026: определены главные направления

ВР поддержала изменения в бюджет-2026: определены главные направления

Дата публикации 28 мая 2026 11:47
Парламент изменил бюджет на 2026 год: определены главных направления
Заседание Верховной Рады. Фото: пресс-служба парламента

В четверг, 28 мая, Верховная Рада приняла за основу изменения в Государственный бюджет на 2026 год, направленные на усиление сектора безопасности и обороны. Решение принято после согласования масштабного займа Европейского Союза в объеме 90 млрд евро на 2026-2027 годы, часть которого будет направлена на финансирование государственных нужд уже в следующем году. "За" проголосовали 240 нардепов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента.

Доходы государственного бюджета увеличатся более чем на 2,2 трлн грн

Согласно принятым изменениям, в 2026 году Украина ожидает около 45 млрд евро международной поддержки. Из этой суммы 31,8 млрд евро направят на сектор обороны и безопасности, а еще 13,2 млрд евро — на покрытие дефицита государственного бюджета. Первый транш финансирования ожидается уже в июне.

В целом доходы государственного бюджета увеличиваются более чем на 2,2 трлн грн, что стало возможным благодаря международной финансовой помощи и поступлениям в рамках выполнения Плана Украины.

Основной акцент изменений — усиление сектора безопасности и обороны. Дополнительно предусмотрено 1,56 трлн грн, которые распределены следующим образом:

Отдельно предусмотрено финансирование развития оборонно-промышленного комплекса, модернизации техники и увеличения производства украинского вооружения.

Также заложено 40 млрд грн на реализацию комплексных планов устойчивости регионов и громад. Средства направят на подготовку к осенне-зимнему периоду, защиту энергетической инфраструктуры и обеспечение стабильной работы критических систем.

Еще 40 млрд грн предусмотрено в резервный фонд для оперативного реагирования на вызовы военного времени и непредвиденные потребности государства.

Как писали Новини.LIVE, Верховная Рада приняла решение о ратификации кредитного соглашения с Европейским Союзом. Однако реализация соглашения зависит от выполнения определенного ЕС перечня условий и реформ. В рамках договоренностей Украина получит доступ к финансированию в объеме 90 млрд евро.

Также недавно парламентарии провалили изменения в Таможенный кодекс, которые касались налогообложения посылок из-за рубежа. Им нардепы намеревались отменить льготный порог на посылки до 150 евро. Однако такое решение поддержали лишь 222 человека.

Иванна Чайка - редактор политических новостей
Иванна Чайка
