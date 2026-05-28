Рада ратифицировала грантовое соглашение с Францией на 71 млн евро

В четверг, 28 мая, Верховная Рада поддержала ратификацию грантового соглашения между Украиной и Францией, которое предусматривает привлечение 71 миллиона евро на восстановление критической инфраструктуры и развитие ключевых отраслей экономики. Речь идет о законопроекте №0374, который ранее в парламент внес Кабинет министров. Документ касается соглашения между правительствами Украины и Французской Республики, подписанного 20 февраля 2026 года в Киеве.

После ратификации Украина получит правовые механизмы для использования грантовых средств Франции. Финансирование планируют направить на восстановление и модернизацию важных сфер, пострадавших из-за войны.

В частности, средства пойдут на:

здравоохранение;

энергетическую инфраструктуру;

транспорт и другие инфраструктурные проекты;

аграрный сектор ;

; системы водоснабжения и водоотведения;

ирригацию;

переработку отходов;

гуманитарное разминирование ;

; жилищное строительство;

развитие цифровых технологий.

Французское финансирование поможет ускорить восстановление критически важных объектов и поддержать экономическую устойчивость Украины в условиях войны и послевоенного восстановления.

Как сообщали Новини.LIVE, парламент 28 мая поддержал ратификацию кредитного соглашения с Европейским Союзом о предоставлении Украине финансирования в объеме 90 млрд евро. Однако в Меморандуме с ЕС определен ряд ключевых обязательств для Украины. Выполнение этих условий является частью евроинтеграционного курса.

Также Украина переходит на европейские правила госзакупок. Ожидается, что это позволит малому и среднему бизнесу участвовать в масштабных тендерах и уменьшит доминирование крупных компаний на рынке госзаказов. Принятие закона также является частью пакета реформ, необходимых для получения международной финансовой поддержки.