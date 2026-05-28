Парламент змінив бюджет на 2026 рік: визначено три головні напрями

Парламент підтримав зміни до бюджету на 2026 рік: визначено головні напрями

Дата публікації: 28 травня 2026 11:47
У четвер, 28 травня, Верховна Рада ухвалила за основу зміни до Державного бюджету на 2026 рік, спрямовані на посилення сектору безпеки і оборони. Рішення ухвалено після погодження масштабної позики Європейського Союзу в обсязі 90 млрд євро на 2026–2027 роки, частина якої буде спрямована на фінансування державних потреб уже наступного року. "За" проголосували 240 нардепів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту.

Згідно з ухваленими змінами, у 2026 році Україна очікує близько 45 млрд євро міжнародної підтримки. Із цієї суми 31,8 млрд євро спрямують на сектор оборони та безпеки, а ще 13,2 млрд євро — на покриття дефіциту державного бюджету. Перший транш фінансування очікується вже у червні.

Загалом доходи державного бюджету збільшуються більш ніж на 2,2 трлн грн, що стало можливим завдяки міжнародній фінансовій допомозі та надходженням у межах виконання Плану України.

Основний акцент змін — посилення сектору безпеки і оборони. Додатково передбачено 1,56 трлн грн, які розподілено таким чином:

  • 174,3 млрд грн — на грошове забезпечення військовослужбовців;
  • 1,37 трлн грн — на розвиток озброєння та військової техніки;
  • 14,6 млрд грн — резерв для сектору безпеки і оборони.

Окремо передбачено фінансування розвитку оборонно-промислового комплексу, модернізації техніки та збільшення виробництва українського озброєння.

Також закладено 40 млрд грн на реалізацію комплексних планів стійкості регіонів і громад. Кошти спрямують на підготовку до осінньо-зимового періоду, захист енергетичної інфраструктури та забезпечення стабільної роботи критичних систем.

Ще 40 млрд грн передбачено до резервного фонду для оперативного реагування на виклики воєнного часу та непередбачувані потреби держави.

Верховна Рада армія бюджет
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Іванна Чайка
