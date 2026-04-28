Гончаренко: зарплаты военным можно повысить без изменений в бюджет

Нардеп Алексей Гончаренко. Фото: пресс-служба Рады

Народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что для повышения зарплаты военным не нужно менять госбюджет. Он считает ненормальным то, что военные на ротации получают 20 тыс. гривен. По его словам, это меньше, чем зарплата охранников супермаркетов.

Об этом Гончаренко заявил в эфире Ранок.LIVE.

Гончаренко: из рядов ВСУ надо уволить десятки тысяч непригодных лиц

Гончаренко заявил, что по 20 тыс. гривен в тылу получают, в том числе, непригодные к военной службе лица, а их есть десятки тысяч.

"Бусифицируют людей, дальше эти люди очень часто непригодны, их привозят в воинскую часть, для командира они становятся головной болью, потому что он не знает, что с ними делать. Они непригодны. Сейчас снова, и мы занимаемся делом, бусифицировали человека с умственной отсталостью. А они выходят, закарпатские ТЦК, и говорят, что все нормально, он может у нас служить в ТЦК", — говорит нардеп.

По словам парламентария, пользы от таких людей для войска ноль, но человеку все равно надо что-то платить.

Читайте также:

"Поэтому 20 тысяч гривен эти платят. И этих людей десятки тысяч. Если этих людей освободить, если от этих людей избавиться от войска, потому, что они войску ничего не дают, а в экономике могут работать, и жить могут свою жизнь... За счет этого высвободить фонды и деньги для того, чтобы платить тем, кто реально воюет, для тех, кто пригоден. И если это все сделать, то я уверен, что можно поднять зарплату военным, даже без увеличения общего бюджета", — добавил он.

Как писали Новини.LIVE, для военных могут уменьшить срок пребывания на позиции. Соответствующие предложения для главкома Александра Сырского уже готовит Офис военного омбудсмена. Ведь после 40 дней на позиции, у человека возникает апатия.

Также Новини.LIVE сообщали, что Верховная Рада может ввести льготное растаможивание авто для военных. Сегодня за ввоз автомобилей в Украину надо платить пошлину, акциз и НДС. Новые изменения предлагают военнослужащим сэкономить значительные суммы при покупке и ввозе транспортных средств из-за рубежа.