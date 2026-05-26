Рада провалила закон о налогообложении посылок из-за границы

Нардепы в зале парламента. Фото: пресс-служба Рады

Сегодня, 26 мая, Верховная Рада не поддержала правки к законопроекту №12360. Им должны были внести изменения в Таможенный кодекс, которые касались налогообложения посылок. Документ, который предусматривал отмену льготного порога на посылки до 150 евро.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Законопроект об отмене льгот на посылки из Китая отклонили

Нардепы даже не смогли отправить законопроект на повторное второе чтение. За проголосовали лишь 222 парламентария из 226 необходимых.

Отметим, что изначально документ был о ключевых показателях эффективности таможни. Однако до второго чтения внесли правку об отмене льготы 150 евро на посылки.

Сегодня парламент отклонил все поправки, которые касались таких изменений. А впоследствии не хватило голосов и на сам закон.

Как сообщали Новини.LIVE, Раде также предлагают внести изменения в Налоговый кодекс Украины. Речь идет о необложении ежемесячной денежной выплаты "еСадок". Таким образом родители будут получать больше средств.

Кроме того, парламент может разрешить льготное растаможивание авто для военных. Сейчас же им приходится платить пошлину, акциз и НДС. Это значительно увеличивает конечную стоимость авто.