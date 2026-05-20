Петиция об изменении правил компенсаций за жилье набрала голоса

Разрушенный дом в результате удара РФ. Фото: Reuters

Петиция с призывом расширить программу компенсаций за утраченное жилье для жителей территорий активных боевых действий набрала необходимые 25 тысяч голосов. Теперь ее должны рассмотреть власти. Автором является Евгений Исаев.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Кабмина.

Компенсации за жилье предлагают предоставить жителям территорий активных боевых действий

Автор обращения отмечает, что действующий механизм компенсаций работает преимущественно для людей, чье жилье официально признано разрушенным или поврежденным из-за войны. В то же время значительное количество украинцев, которые проживали в прифронтовых городах и селах, фактически потеряли возможность жить в своих домах, но не могут получить жилищные сертификаты или другую компенсацию.

В петиции сообщается, что во многих населенных пунктах, где продолжаются активные боевые действия, была введена обязательная эвакуация населения. Из-за постоянных обстрелов там разрушена критическая инфраструктура, отсутствуют электро-, водо-, газо- и теплоснабжение, не работают больницы, школы и коммунальные службы.

Автор обращения отмечает, что такие условия фактически делают проживание невозможным, даже если жилье формально не признано уничтоженным.

В связи с этим в петиции предлагают внести изменения в законодательство и разрешить предоставление компенсаций и жилищных сертификатов людям, которые потеряли возможность проживать в своих населенных пунктах из-за войны и постоянных боевых действий.

Также автор ссылается на нормы Конституции Украины, которые гарантируют право человека на жилье и достаточный уровень жизни, и отмечает, что государство должно обеспечить защиту граждан, пострадавших от войны.

После сбора необходимого количества голосов петицию должны официально рассмотреть правительство и предоставить официальный ответ.

Как писали Новини.LIVE, на сайте Кабмина зарегистрирована петиция, автор которой просит предоставить ветеранам войны право на хранение и ношение короткоствольного огнестрельного оружия для самозащиты. Речь идет о ветеранах подразделений ВСУ, НГУ, ГПСУ, МВД, СБУ, СВР и других вооруженных подразделений и вооруженных формирований. Отметим, что Кабмин не обязан выполнять это требование, если оно наберет необходимое количество голосов, а должен лишь рассмотреть и ответить.

Также на сайте правительства есть петиция, которой просят разрешить управлять электросамокатами только лицам, имеющим водительское удостоверение. Автор аргументирует это тем, что пользователи электросамокатов катаются в пешеходных зонах, развивая скорость 60+ км/ч, сбивают людей и становятся причиной травм. До конца сбора подписей осталось 64 дня.