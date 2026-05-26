Омбудсмен может получить новые полномочия: ВР поддержала проект

Сегодня, 26 мая, Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №13181 о новой редакции закона об Уполномоченном Верховной Рады по правам человека. Документ предусматривает изменение процедуры назначения и увольнения омбудсмена, новые требования к кандидатам. Также предлагается расширить полномочия институции.

Омбудсманом можно будет стать с 35 лет

Инициаторами законопроекта являются председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и группа народных депутатов.

Документ предлагает изменить порядок назначения омбудсмена. В частности, кандидатуры на должность смогут подавать не только спикер парламента, но и не менее 45 народных депутатов через профильный комитет Рады.

Также законопроект меняет процедуру увольнения Уполномоченного по правам человека. Инициировать увольнение предлагается разрешить председателю Верховной Рады или не менее четверти народных депутатов при наличии заключения временной специальной комиссии парламента.

Кроме этого, документ предусматривает снижение возрастного ценза для кандидатов на должность омбудсмена с 40 до 35 лет, а также уточняет требования по образованию, опыту в сфере защиты прав человека и владению государственным языком.

Отдельные положения законопроекта касаются расширения полномочий омбудсмена. В частности, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека может получить право выдавать обязательные к исполнению предписания и инициировать привлечение должностных лиц к ответственности.

Как писали Новини.LIVE, нардепы во время заседания отклонили законопроект о налогообложении посылок из-за рубежа. Сначала документ был о ключевых показателях эффективности таможни. Однако ко второму чтению внесли правку об отмене льготы 150 евро на посылки.

Также в парламенте зарегистрирована инициатива о новых полномочиях председателя ВР. В частности, предлагают изменить процедуру подписания законов в случаях, когда президент не подписывает документ в определенные Конституцией сроки. Новый законопроект предлагает предоставить такое право председателю Верховной Рады.