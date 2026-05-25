Нардепы предлагают расширить программу "єЯсла"

Депутаты в зале Рады. Фото: пресс-служба парламента

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о внесении изменений в закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми" относительно расширения условий для лиц, имеющих право на получение помощи по уходу за ребенком "єЯсла". Им предлагают изменить условия предоставления государственной помощи. Речь идет о физических лицах — предпринимателях.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт парламента.

ФЛП и самозанятые могут получить доступ к программе "єЯсла"

На сегодня программа "єЯсла" предусматривает помощь родителям, которые возвращаются к работе на условиях полной занятости. В то же время физические лица — предприниматели и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность (в частности адвокаты, нотариусы, аудиторы), не могут получить эти выплаты.

Авторы инициативы отмечают, что эти категории также самостоятельно обеспечивают свою занятость, платят налоги и единый социальный взнос и участвуют в экономической жизни страны. В то же время они не имеют доступа к государственной помощи "єЯсла", что, по словам инициаторов, создает неравные условия в зависимости от формы занятости.

Законопроектом предлагается закрепить право на получение помощи для родителей или законных представителей ребенка, которые фактически осуществляют уход за ребенком и являются ФЛП или осуществляют независимую профессиональную деятельность.

Программа "єЯсла"

"єЯсла" — это государственная программа в Украине, которая предусматривает финансовую помощь родителям для оплаты ухода за ребенком после рождения. Ее основная идея заключается в том, чтобы помочь семьям быстрее вернуться к работе, не оставляя ребенка без должного ухода.

Фактически программа позволяет компенсировать расходы на услуги няни или учреждений дошкольного ухода, когда один из родителей возобновляет профессиональную деятельность. Выплаты предоставляются государством при условии, что отец или мать выходит на работу, а ребенок находится под присмотром другого лица или учреждения.

Сейчас "єЯсла" ориентирована преимущественно на наемных работников, работающих полный рабочий день. Это означает, что поддержку могут получить те семьи, где один из родителей официально трудоустроен и вернулся к работе после декретного отпуска.

Программа рассматривается как инструмент сочетания отцовства и экономической активности, а также как способ уменьшить финансовую нагрузку на семьи с маленькими детьми.

