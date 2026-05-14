Ротация каждые 90 дней и демобилизация: Рада готовит изменения для военных

Главная Политика Ротация каждые 90 дней и демобилизация: ВР готовит изменения для военных

Дата публикации 14 мая 2026 13:27
В Верховной Раде зарегистрировали законопроекты о демобилизации и реинтеграции военнослужащих, а также об обязательной ротации и предельных сроках службы в условиях войны. Ими предлагают ограничить срок пребывания военнослужащих в районе ведения боевых действий 90 днями. Также хотят урегулировать вопрос демобилизации.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт парламента.

Воинов предлагают демобилизовать после 24 месяцев службы

Законопроектом предлагается принять Закон Украины "Об обязательной ротации и предельных сроках службы в условиях войны", которым будет определено, что:

  • непрерывный срок пребывания военнослужащих в районе ведения боевых действий не может превышать 90 дней;
  • после достижения определенного в статье 1 настоящего Закона предельного срока военнослужащие подлежат обязательному возвращению в пункты постоянной дислокации(ротации);
  • дальнейший перевод военнослужащих в район боевых действий допускается не ранее чем через 180 календарных дней после даты возвращения в пункты постоянной дислокации.

Другим документом предлагается разрешить военным демобилизацию. Предлагают законодательно отметить, что военнослужащий имеет право на увольнение с военной службы после 24 месяцев непрерывной военной службы. Однако это при условии, если такой военнослужащий не менее трех месяцев принимал непосредственное участие в боевых действиях.

Как писали Новини.LIVE, в Раде обсуждают снижение мобилизационного возраста с 25 до 23 лет. В связи с этим могут запретить выезд мужчин за границу до 22 лет. Однако данный законопроект еще не зарегистрирован в парламенте.

Кроме того, хотят ввести масштабную проверку бронирований. Это может касаться и студентов. Для этого планируют создать соответствующий контрольный орган.

Иванна Чайка - редактор политических новостей
Иванна Чайка
