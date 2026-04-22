У Раді антирекорд: кількість депутатів зменшилась до критичної цифри

Нардепи в залі парламенту.

У Верховній Раді залишився лише 391 нардеп. Це це рекордно мала кількість, адже конституційний склад парламенту передбачає 450 депутатів. Проте вже наступного тижня фракція "Слуга народу" може побільшати на одного народного обранця.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на нардепа від "Голосу" Ярослава Железняка.

У парламенті з’явиться нова нардепка

"У Раді зараз новий "рекорд": 391 депутат. Але з початку пленарного тижня доєднається до "Слуги народу" +1 депутат", — зазначив Железняк.

Замість Дар'ї Володіної, повноваження якої парламент припинив 8 квітня, увійде Олена Київець.

Також зі складу Ради вибув депутат Федір Христенко, якого суд визнав винним у держзраді.

"ЦВК повідомило що депутат Федір Христенко втратив мандат через набрання законної сили обвинувального вироку Печерського районного суду м. Києва. Він мажоритарник, тож місце не заповнюється", — пояснив Железняк.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на голову фінансового комітету парламенту Данила Гетманцева, Україна опинилася на грані фінансової катастрофи через те, що нардепи не ухвалювали важливі законопроєкти. Зокрема, у 2025 році не було виконано 14 індикаторів Ukraine Facility. Через це країна втратила 3,9 мільярдів євро.

Проте згодом Гетманцев заявив, що Рада повноцінно відновила свою роботу. За його словами, цьому посприяв Давид Арахамія. Вже проголосовано частину необхідних законопроєктів для подальшої співпраці з МВФ.