Нардеп Цабаль складає мандат: у Раді з’явився проєкт постанови

Нардеп Володимир Цабаль. Фото: пресслужба партії "Голос"

У Верховній Раді з’явився проєкт постанови про дострокове припинення повноважень народного депутата Володимира Цабаля. Він входить до фракції "Голос". Документ опрацьовують в комітеті.

Проєкт постанови про припинення повноважень Цабаля. Фото: скриншот

Замість Володимира Цабаля нардепом може стати Микола Давидюк

"Припинити достроково повноваження народного депутата України Цабаля Володимира Володимировича, обраного в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, політична партія "Голос", у зв’язку з особистою заявою про складення ним депутатських повноважень", — йдеться в документі.

Цабаль пройшов до Верховної Ради під час виборів 2019 році за списком партії "Голос" під номером 12.

Наступним у списку "Голосу" на сайті ЦВК є політолог Микола Давидюк. Він і може стати новим нардепом.

