Нардеп Цабаль складає мандат: у Раді з'явився проєкт постанови

Нардеп Цабаль складає мандат: у Раді з’явився проєкт постанови

Ua ru
Дата публікації: 27 квітня 2026 15:13
Нардеп Володимир Цабаль. Фото: пресслужба партії "Голос"

У Верховній Раді з’явився проєкт постанови про дострокове припинення повноважень народного депутата Володимира Цабаля. Він входить до фракції "Голос". Документ опрацьовують в комітеті.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на сайт парламенту.

проєкт Цабаль
Проєкт постанови про припинення повноважень Цабаля. Фото: скриншот

Замість Володимира Цабаля нардепом може стати Микола Давидюк

"Припинити достроково повноваження народного депутата України Цабаля Володимира Володимировича, обраного в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, політична партія "Голос", у зв’язку з особистою заявою про складення ним депутатських повноважень", — йдеться в документі.

Цабаль пройшов до Верховної Ради під час виборів 2019 році за списком партії "Голос" під номером 12.

Наступним у списку "Голосу" на сайті ЦВК є політолог Микола Давидюк. Він і може стати новим нардепом.

Читайте також:

Як писали Новини.LIVE, у Верховній Раді зараз 391 нардеп. Це антирекорд. Про вже цього тижня замість нардепи Дар’ї Володіної до парламенту може зайти Олена Київець.

Сьогодні, 27 квітня, на Погоджувальну раду прийде очільник ОП Кирило Буданов. Очікується, що він обговорить з нардепами питання єдності та комунікації у парламенті. Також основним питанням буде порядок денний.

Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
