Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Политика Рада поддержала прекращение полномочий нардепа Цабаля

Рада поддержала прекращение полномочий нардепа Цабаля

Ua ru
Дата публикации 27 мая 2026 11:13
Рада поддержала прекращение полномочий нардепа Цабаля
Нардеп Владимир Цабаль. Фото: пресс-служба партии "Голос"

В среду, 27 мая, Верховная Рада поддержала проект постановления о досрочном прекращении полномочий народного депутата Владимира Цабаля. Во вторник, 12 мая, парламент провалил это голосование. Теперь такое решение приняли 257 голосами.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента.

Цабаля в Раде может заменить политолог Давилюк

"Прекратить досрочно полномочия народного депутата Украины Цабаля Владимира Владимировича, избранного в общегосударственном многомандатном избирательном округе, политическая партия "Голос", в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий", — говорится в сообщении.

Далее в списке "Голоса" на сайте ЦИК есть политолог Николай Давидюк. Он может заменить Цабаля в Раде.

Как писали Новини.LIVE, нардепы предлагают спикеру парламента подписывать законы вместо президента. Сейчас Конституция предусматривает, что если президент не вернул закон с вето в течение 15 дней, он считается одобренным и должен быть подписан и официально обнародован. Однако в законодательстве четко не прописано, кто именно должен обнародовать закон, если президент фактически этого не сделал.

Читайте также:

Также в Раде предлагают наказывать за магию. Речь идет о предоставлении платных услуг по гаданию, экстрасенсорике, магии, эзотерики, оккультизма, а также за рекламу, популяризацию и распространение информации о предоставлении таких услуг. Штраф может достигать 204 тыс. гривен.

Верховная Рада народные депутаты парламент
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации