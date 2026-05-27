Рада поддержала прекращение полномочий нардепа Цабаля

Нардеп Владимир Цабаль. Фото: пресс-служба партии "Голос"

В среду, 27 мая, Верховная Рада поддержала проект постановления о досрочном прекращении полномочий народного депутата Владимира Цабаля. Во вторник, 12 мая, парламент провалил это голосование. Теперь такое решение приняли 257 голосами.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента.

Цабаля в Раде может заменить политолог Давилюк

"Прекратить досрочно полномочия народного депутата Украины Цабаля Владимира Владимировича, избранного в общегосударственном многомандатном избирательном округе, политическая партия "Голос", в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий", — говорится в сообщении.

Далее в списке "Голоса" на сайте ЦИК есть политолог Николай Давидюк. Он может заменить Цабаля в Раде.

Как писали Новини.LIVE, нардепы предлагают спикеру парламента подписывать законы вместо президента. Сейчас Конституция предусматривает, что если президент не вернул закон с вето в течение 15 дней, он считается одобренным и должен быть подписан и официально обнародован. Однако в законодательстве четко не прописано, кто именно должен обнародовать закон, если президент фактически этого не сделал.

Читайте также:

Также в Раде предлагают наказывать за магию. Речь идет о предоставлении платных услуг по гаданию, экстрасенсорике, магии, эзотерики, оккультизма, а также за рекламу, популяризацию и распространение информации о предоставлении таких услуг. Штраф может достигать 204 тыс. гривен.