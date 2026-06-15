В Раде предлагают освободить от наказания военных, ушедших в СЗЧ

Депутаты в сессионном зале. Фото: пресс-служба парламента

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий смягчение наказания за самовольное оставление воинской части (СОВЧ) для отдельных категорий военнослужащих. Речь идет о мобилизованных бойцах, принимавших участие в боевых действиях по защите Украины. Автором является народный депутат Георгий Мазурашу.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт парламента.

Мазурашу предлагает условные сроки за СЗЧ для мобилизованных участников боевых действий

Автор инициативы объясняет необходимость изменений значительным количеством уголовных производств по фактам СЗЧ и дезертирства. По данным, приведенным в пояснительной записке со ссылкой на информацию Офиса Генерального прокурора, по состоянию на октябрь 2025 года было открыто более 311 тысяч таких производств, из которых около 255 тысяч касались самовольного отсутствия и более 56 тысяч — дезертирства.

По мнению депутата, часть этих случаев связана с психологическим истощением военных после участия в боевых действиях, а также с недостатками системы мобилизации и прохождения службы. В связи с этим предлагается изменить подход к наказанию мобилизованных военнослужащих, имеющих боевой опыт.

Законопроект предусматривает внесение изменений в Уголовный кодекс Украины. В частности, предлагается разрешить судам применять освобождение от отбывания наказания с испытательным сроком к мобилизованным военным, которые принимали участие в боевых действиях и были осуждены за самовольное оставление части.

Читайте также:

Для таких военнослужащих наказание за самовольное оставление части в особый период, а также во время военного положения, формально останется в виде лишения свободы. В то же время суд сможет назначать условный срок в соответствии со статьей 75 Уголовного кодекса.

В то же время для военнослужащих, проходящих службу по контракту, действующий подход к ответственности за самовольное оставление части предлагается оставить без существенных изменений.

Как отмечается в пояснительной записке, целью законодательной инициативы является изменение подхода к наказанию военных, принимавших участие в защите Украины, и предоставление судам большей гибкости при принятии решений по таким делам.

Как писали Новини.LIVE, в Раде также зарегистрирована инициатива о наказании для командиров, игнорирующих рапорты подчиненных. Максимальное наказание т заключение в гауптвахте на срок до 10 суток.

Кроме того, в парламенте зарегистрирован законопроект о наказании для ТЦК. Речь идет о незаконном лишении свободы или насильственном похищении человека. Автором также является Георгий Мазурашу.