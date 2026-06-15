Раді пропонують звільнити від покарання військових, які пішли в СЗЧ

Депутати в сесійній залі. Фото: пресслужба парламенту

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який передбачає пом’якшення покарання за самовільне залишення військової частини (СЗЧ) для окремих категорій військовослужбовців. Йдеться про мобілізованих бійців, які брали участь у бойових діях із захисту України. Автором є нардеп Георгій Мазурашу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт парламенту.

Мазурашу пропонує умовні строки за СЗЧ для мобілізованих учасників бойових дій

Автор ініціативи пояснює необхідність змін значною кількістю кримінальних проваджень за фактами СЗЧ та дезертирства. За даними, наведеними у пояснювальній записці з посиланням на інформацію Офісу Генерального прокурора, станом на жовтень 2025 року було відкрито понад 311 тисяч таких проваджень, з яких близько 255 тисяч стосувалися СЗЧ і понад 56 тисяч — дезертирства.

На думку депутата, частина цих випадків пов’язана з психологічним виснаженням військових після участі в бойових діях, а також із недоліками системи мобілізації та проходження служби. У зв’язку з цим пропонується змінити підхід до покарання мобілізованих військовослужбовців, які мають бойовий досвід.

Законопроєкт передбачає внесення змін до Кримінального кодексу України. Зокрема, пропонується дозволити судам застосовувати звільнення від відбування покарання з випробуванням до мобілізованих військових, які брали участь у бойових діях та були засуджені за самовільне залишення частини.

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Для таких військовослужбовців покарання за СЗЧ в особливий період, а також під час воєнного стану, формально залишатиметься у вигляді позбавлення волі. Водночас суд зможе призначати умовний термін відповідно до статті 75 Кримінального кодексу.

Водночас для військовослужбовців, які проходять службу за контрактом, чинний підхід до відповідальності за СЗЧ пропонується залишити без суттєвих змін.

Як зазначається у пояснювальній записці, метою законодавчої ініціативи є зміна підходу до покарання військових, які брали участь у захисті України, та надання судам більшої гнучкості під час ухвалення рішень у таких справах.

Як писали Новини.LIVE, в Раді також зареєстровано ініціативу про покарання для командирів, які ігнорують рапорти підлеглих. Максимальне покарання закриття на гауптвахті на строк до 10 діб.

Крім того, в паралменті зареєсровано законопроєкт про покарання для ТЦК. Йдеться про незаконне позбавлення волі або насильницьке викрадення людини. Автором теж є Георгій Мазурашу.