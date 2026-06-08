Раде предлагают жестче наказывать ТЦК за незаконное задержание людей

Нардепы в зале заседания. Фото: пресс-служба Рады

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о внесении изменений в статью 146-1 Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за незаконное лишение свободы или насильственное похищение человека. Инициатива касается случаев, которые могут возникать во время проведения мероприятий по оповещению и мобилизации. Автором является нардеп от фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт парламента.

Законопроект на сайте Рады. Фото: скриншот

В Раде предлагают изменить Уголовный кодекс из-за нарушений во время мобилизации

Законопроект предлагает внести изменения в уголовное законодательство и ужесточить наказание за незаконное удержание человека или его насильственное исчезновение во время мобилизационных мероприятий. Автор инициативы считает, что такие действия должны иметь отдельную правовую оценку и влечь за собой более строгую ответственность.

Сейчас текст законопроекта и пояснительная записка отсутствуют на сайте Рады. После обработки в комитете их вынесут на рассмотрение парламента в сессионном зале.

В случае принятия закона новые нормы дополнят статью 146-1 Уголовного кодекса, которая регулирует ответственность за незаконное лишение свободы или насильственное похищение человека.

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В частности, за арест, задержание, похищение или лишение свободы человека в любой другой форме, совершенное представителем государства, предлагают наказывать лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Принудительное содержание лица в помещениях органов военного управления при отсутствии законных оснований или сверх установленного законом срока административного задержания, или принудительное изъятие средств связи у задержанного лица, совершенные должностным лицом ТЦК, наказываются лишением свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Наказание может грозить не только тем, кто непосредственно совершил такие действия, но и должностным лицам, отдавшим незаконный приказ или не остановившим нарушения со стороны своих подчиненных. За такие действия предлагают наказывать лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Если же нарушение касалось несовершеннолетнего, нескольких лиц или сопровождалось насилием или жестоким обращением, наказание может возрасти до 12 лет тюрьмы.

Также документ предусматривает, что исполнение заведомо незаконного приказа не будет освобождаться от уголовной ответственности.

Как писали Новини.LIVE, парламенту предлагают значительно изменить реформу мобилизации. В частности предлагают ограничить срок пребывания военнослужащих в районе ведения боевых действий. Также документ может ввести четкие сроки демобилизации.

Также Рада может ввести штрафы для командиров ВСУ. За игнорирование или несвоевременное рассмотрение рапортов подчиненных предлагают наказывать арестом на срок до 10 суток. Не в военное положение офицерам грозит штраф от 850 до 17 тыс. гривен.