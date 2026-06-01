Рада готовит штрафы для военных за игнорирование рапортов

Рада готовит штрафы для военных за игнорирование рапортов

Дата публикации 1 июня 2026 14:44
Военный держит документы. Фото иллюстративное: Magnific

Украинских командиров могут наказывать арестом на срок до 10 суток за игнорирование или несвоевременное рассмотрение рапортов подчиненных, согласно новому законопроекту в Верховной Раде. Парламентский законопроект № 15120 предлагает ввести гауптвахту и денежные штрафы.

Об этом говорится в статье "Судебно-юридическая газета", передает Новини.LIVE.

Командиров будут наказывать арестом за игнорирование рапортов

Чтобы заставить руководство реагировать на рапорты подчиненных военных вовремя, народные депутаты предложили законопроект №15120. Документ должен дополнить Кодекс об административных правонарушениях совершенно новой статьей 172-21 и ввести жесткую систему наказаний для армейского руководства.

Суровость взысканий за игнорирование солдатских обращений будет зависеть от ситуации в стране. В обычных условиях офицерам грозит штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Но если нарушение произойдет повторно или в особый период (но без военного положения), наказание возрастет до 100-200 минимумов, или же командира закроют на гауптвахте на срок до 5 суток.

Однако, самые суровые меры предусмотрели для условий военного положения: за проигнорированный или оставленный без рассмотрения рапорт придется выложить от 200 до 500 необлагаемых минимумов штрафа или отсидеть под арестом на гауптвахте от 5 до 10 суток.

Юристы раскритиковали новый законопроект о наказаниях за игнорирование рапортов

Несмотря на благородную цель защитить права военных, инициатива вызвала серьезные замечания в самом парламенте и среди экспертов. Главная претензия заключается в том, что закон просто дублирует уже имеющиеся правила. В украинском законодательстве уже прописана ответственность за подобные действия.

Например, статья 172-13 наказывает за злоупотребление служебным положением, а статья 172-14 — за превышение полномочий. За превышение власти офицеру уже сейчас грозит штраф от 70 до 145 необлагаемых минимумов или до 7 суток гауптвахты, а в особый период эти цифры возрастают до 145-285 минимумов штрафа или 7-10 суток ареста.

Более того, если бездействие командира или его халатное отношение к службе привели к тяжелым последствиям, то по статьям 425, 426 и 426-1 Уголовного кодекса Украины виновному грозит реальный тюремный срок. Поэтому новое выделение этого правонарушения аналитики считают чрезмерным, ведь оно только запутает суды и правоохранителей.

Кроме дублирования, в тексте нашли немало технических ошибок. Авторы использовали выражение "военные должностные лица", тогда как действующие законы официально используют термин "военные должностные лица", который прописан в примечании к КУоАП.

Такая путаница в понятиях создает риски правовой неопределенности на практике. Также в проекте проигнорировали позицию Конституционного Суда Украины, согласно которой между принятием закона и его введением в действие должен пройти разумный промежуток времени, чтобы все успели подготовиться. Напоследок, разработчики документа нарушили статью 27 Бюджетного кодекса Украины и статью 91 Регламента Верховной Рады. В пояснительной записке они указали, что денег из бюджета тратить не придется, а наоборот - казна может пополниться за счет уплаты новых штрафов. Однако никаких реальных финансово-экономических расчетов и математических обоснований к проекту закона так и не добавили.

Новини.LIVE ранее писали, что Президент Украины Владимир Зеленский провел в субботу, 30 мая, специальное совещание с участием руководителя Офиса Президента Кирилла Буданова, секретаря СНБО Рустема Умерова и министра энергетики Дениса Шмыгаля. Во время встречи обсудили ключевые приоритеты на ближайшие недели, в частности дипломатические вопросы, усиление противовоздушной обороны, обмены пленными и состояние энергетического сектора.

Также министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что переговорный формат между Украиной, США и Россией на уровне делегаций потерял эффективность. По его словам, из-за позиции Москвы процесс, который координируется Соединенными Штатами, фактически остановился.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
