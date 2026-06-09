Рада приняла закон о налогообложении цифровых платформ

Заседание Верховной Рады. Фото: пресс-служба парламента

Во вторник, 9 июня, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 15111-д о налогообложении доходов с цифровых платформ. Речь идет в частности о таких платформах, как Glovo, Uklon, Bolt и Uber. "За" проголосовал 241 нардеп.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента.

Военный сбор с доходов от цифровых платформ не будет начисляться

Этот законопроект является одним из условий программы МВФ. Документ начнет действовать не ранее января 2027 года.

Таким образом, начиная с 2027 года, в Украине планируют ввести новый механизм налогообложения доходов, полученных через цифровые сервисы. Согласно законодательной инициативе, онлайн-платформы самостоятельно будут удерживать налог с выплат пользователям по ставке 10%. При этом военный сбор с таких доходов не будет начисляться.

Сейчас граждане платят со своих доходов 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора, что вместе составляет 23%.

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Документ также предусматривает льготный лимит для продажи товаров через интернет-платформы. Доходы в пределах 2000 евро в год не будут подлежать налогообложению, независимо от количества совершенных сделок.

Новые правила будут касаться как украинских, так и международных цифровых сервисов, работающих с украинскими пользователями. Речь идет, в частности, о платформах для заказа такси, доставки товаров и еды, краткосрочной аренды жилья, онлайн-маркетплейсы и другие подобные сервисы.

Инициатива направлена на приведение украинского законодательства в соответствие с международными стандартами налоговой прозрачности, в частности рекомендаций Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и требований европейской директивы DAC7 по обмену информацией о доходах, полученных через цифровые платформы.

Кроме того, закон входит в пакет налоговых изменений, необходимых для увеличения поступлений в бюджет. Реализация этих шагов является частью обязательств Украины перед международными партнерами, среди которых МВФ и Европейский Союз.

Как писали Новини.LIVE, в Украине могут вернуть Дорожный фонд. Такую норму могут прописать в законопроекте об изменениях в Госбюджет-2026. Кроме того, нардепы предлагают считать зарплату НАБУ по прожиточному минимуму 3328 грн, а не 3028 грн.

Законопроект об изменениях в Госбюджет-2026 Рада поддержала в первом чтении 28 мая. Таким образом доходы государственного бюджета увеличиваются более чем на 2,2 трлн грн. Больше всего средств направят на оборону.