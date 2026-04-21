Исторический день: как Зеленский победил на выборах семь лет назад

Президент Украины Владимир Зеленский.

Семь лет назад, 21 апреля, в Украине состоялся второй тур президентских выборов. В нем победил Владимир Зеленский, набрав 73,22% голосов. Петр Порошенко, который на то время был президентом, получил 24,45% поддержки.

Новини.LIVE рассказывают, как борьба между Зеленским и Порошенко в 2019 году вошла в историю.

Выборы президента Украины в 2019 году

Выборы президента Украины в 2019 году стали одними из самых резонансных и седьмыми в истории независимого государства. Они проходили в два тура — 31 марта и 21 апреля.

Официальный старт кампании был дан 31 декабря 2018 года. Именно с этого дня началась регистрация кандидатов и предвыборная агитация. Уже 9 февраля был объявлен список кандидатов — всего их было 44. В то же время части претендентов отказали в регистрации.

К началу марта несколько кандидатов сняли свои кандидатуры, и в конце концов в избирательном бюллетене осталось 39 фамилий.

Первый тур голосования

Первый тур выборов состоялся 31 марта 2019 года. В голосовании приняли участие миллионы украинцев, а общая явка составила около 63%.

7 апреля были объявлены официальные результаты: во второй тур вышли Владимир Зеленский с результатом более 30% голосов и Петр Порошенко, который набрал почти 16%.

Дебаты

Между первым и вторым турами состоялись дебаты, которые стали первыми в истории Украины, проведенными на стадионе.

11 апреля Порошенко во время телеэфира публично предложил провести дебаты. В ответ Зеленский заявил, что готов к встрече, но на стадионе. Это стало беспрецедентной ситуацией для украинской политики, когда формат дебатов определялся публично и фактически онлайн.

Сами дебаты состоялись 19 апреля на НСК "Олимпийский" и собрали тысячи зрителей на месте и сотни тысяч онлайн.

Второй тур и результаты выборов

21 апреля 2019 года состоялся второй тур голосования. Тогда явка избирателей составила около 62%.

Официальные результаты были объявлены 30 апреля. Зеленского поддержали рекордные 73,22% избирателей. Петр Порошенко получил 24,45%.

Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая 2019 года в Верховной Раде Украины.

Выборы 2019 года стали одними из самых резонансных в истории Украины. Они отличились высокой конкуренцией, большим количеством кандидатов и значительным вниманием общества.

Когда завершается каденция Зеленского

Согласно украинскому законодательству, президент избирается на пять лет. Основной пятилетний срок Зеленского завершился в мае 2024 года.

Однако, согласно законодательству Украины во время военного положения, глава государства продолжает выполнять свои полномочия до инаугурации следующего президента.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Зеленского, проведение выборов во время войны противоречит законодательству Украины. Это опасно в условиях постоянных российских обстрелов. Кроме того, важным вопросом является обеспечение военных возможностью голосовать.

Первая леди Украины Елена Зеленская прокомментировала возможное второе президентство своего мужа. Она отметила, что не влияет на политические решения Зеленского. А также назвала такое решение сложным.