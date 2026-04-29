Главная Политика В новом ГКУ закрепят права военных: Стефанчук

Дата публикации 29 апреля 2026 11:12
В новом ГКУ закрепят права военных: Стефанчук
Спикер парламента Руслан Стефанчук. Фото: пресс-служба Рады

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что новый Гражданский кодекс должен стать абсолютно новой структурой, которая в том числе учитывает интересы украинских защитников и защитниц. В частности, в документе планируют закрепить отдельное право для военных быть похороненными на Национальном военно-мемориальном кладбище.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Стефанчука в эфире телемарафона.

Гражданский кодекс мирного времени меняют под нужды войны

"Что касается военного характера, в гражданском кодексе целый ряд вопросов, которые сориентированы, к сожалению, на войну. Потому что предыдущий Гражданский кодекс писался как Гражданский кодекс мирного времени. Сегодня мы имеем те реалии, которые бесспорно должны быть отражены в новом проекте Гражданского кодекса", — заявил Стефанчук.

Нардеп сообщил, что особой модернизации в этом документе претерпел вопрос признания лица умершим или без вести пропавшим. В частности, вопрос наследования, собственности и семейных прав.

"И поэтому мы пытались вместе с Министерством обороны Украины, вместе с военными экспертами выписать каждое положение так, чтобы оно максимально защитило все права и правомерные интересы каждого, кто сегодня стоит на передовой и защищает нашу с вами страну", — добавил он.

Как писали Новини.LIVE, во вторник, 28 апреля, Верховная Рада поддержала за основу новую редакцию Гражданского кодекса. Пока он состоит из 832 страниц и включает в себя девять книг. Однако ко второму чтению его должны доработать.

Также Новини.LIVE сообщали, что сначала в Гражданском кодексе планировали ввести норму о браке с 14 лет. Однако из-за возмущения общества ее убрали. Сейчас вступать в брак в Украине могут лица, достигшие 18 лет. В то же время по решению суда разрешается заключение брака с 16 лет.

Верховная Рада Руслан Стефанчук Гражданский кодекс
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
