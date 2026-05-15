Главная Политика Раде предлагают наказывать за магию: штраф может достичь 200 тыс. грн

Раде предлагают наказывать за магию: штраф может достичь 200 тыс. грн

Дата публикации 15 мая 2026 22:32
Раде предлагают наказывать за магию: штраф может достичь более 200 тыс. грн
Георгий Мазурашу в Раде. Фото: пресс-служба парламента

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях. Им хотят наказывать за предоставление платных услуг по гаданию, экстрасенсорике, магии, эзотерике, оккультизму, а также за рекламу, популяризацию и распространение информации о предоставлении таких услуг. Автором является нардеп от "Слуги народа" Георгий Мазурашу.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт парламента.

За услуги тарологов и экстрасенсов могут ввести штрафы

Текст документа пока отсутствует на сайте Рады. Однако он есть в распоряжении "Інтерфакс-Україна".

Документ предлагает обновить статью 181 КУоАП, которая сейчас касается азартных игр и гадания в общественных местах. В новой редакции в перечень нарушений хотят добавить экстрасенсорику, магию, эзотерику, оккультизм, а также рекламу и распространение информации о таких услугах.

Согласно законопроекту, за предоставление таких платных услуг может грозить штраф от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (17 000 — 34 000 грн). Также предусмотрена конфискация и утилизация предметов, которые использовались для предоставления таких услуг.

В случае повторного нарушения в течение года или если речь идет о должностном лице, размер штрафа предлагают увеличить — до 12 тысяч необлагаемых минимумов (204 000 грн).

Автор инициативы объясняет, что целью законопроекта является защита граждан от негативного влияния практик, связанных с гаданием, картами Таро, астрологией, нумерологией, хиромантией, ясновидением и другими способами предсказания будущего.

В пояснительной записке также отмечается, что подобные практики могут влиять на психологическое состояние человека, его волю и принятие решений.

Отметим, что на этой неделе в парламенте создали межфракционное депутатское объединение "Поиск Царства Божьего и правды Его". Его возглавил Мазурашу.

Как писали Новини.LIVE, в Раде также зарегистрированы изменения в реформу мобилизации. В частности, предлагают вручать повестки онлайн. А ежегодно проводить военные сборы.

Кроме того, в парламенте есть инициатива о демобилизации военных. В документе отмечается, что военнослужащий имеет право на увольнение после 24 месяцев непрерывной военной службы. Однако это при условии, если такой военнослужащий не менее трех месяцев принимал непосредственное участие в боевых действиях.

Верховная Рада законопроект гадания
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Иванна Чайка
