Украина может подписать договор о членстве в ЕС в 2027 году: Качка

Вице-премьер-министр по евроатлантической интеграции Тарас Качка. Фото: кадр из видео

Украина может подписать договор о вступлении в Европейский союз уже в 2027 году. Однако его ратификация может занять несколько лет. В целом Украина получила 145 требований от ЕС, большинство из которых касается приведения украинского законодательства к стандартам Союза, а также практики ежедневной работы институтов.

Об этом заявил вице-премьер-министр по евроатлантической интеграции Тарас Качка во время Часа вопросов к правительству, передает Новини.LIVE.

Ратификация вступления Украины в ЕС продлится годы

"Техническая работа с Европейской комиссией по всем шести кластерам ведется. Остается лишь формализовать этот элемент и провести межправительственную конференцию между 27-ю государствами-членами Европейского Союза и Украиной", — сказал Качка.

В течение следующих 12-18 месяцев Украина рассчитывает закрыть большинство переговорных разделов.

"И выйти уже в следующем году на подписание договора о вступлении в Европейский Союз, который подлежит дальнейшей ратификации в государстве-членах и Украине, что займет тоже несколько лет", — добавил министр.

Читайте также:

Как писали Новини.LIVE, Еврокомиссия имеет альтернативное предложение для сближения с Украиной. Оно предусматривает более глубокое привлечение Киева к институтам блока и более широкий доступ к европейскому рынку. Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил Украине принять "участие в Европейских Советах без права голоса".

Также Мерц предполагает, что Украине придется отдать часть территорий для вступления в ЕС. Он отметил, что не может быть присоединения к Союзу во время войны. Кроме того, по его словам война, завершится договоренностями.