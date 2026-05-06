Удостоверение водителя могут выдавать с 15 лет: в ВР готовят реформу

Удостоверение водителя могут выдавать с 15 лет: в ВР готовят реформу

Дата публикации 6 мая 2026 10:44
Цифровое водительское удостоверение. Фото: Дія

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15200 о внесении изменений в Закон Украины "О дорожном движении" относительно имплементации законодательства. Им намерены внести важные изменения в законодательство в сфере дорожного движения. Ициниатором является Кабинет министров.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт парламента.

Новые требования к водителям в Украине

Главная цель законопроекта — выполнение международных обязательств Украины, в частности в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также повышение безопасности на дорогах.

Кабмин может получить новые полномочия. В частности:

  • утверждать образцы водительских удостоверений и регистрационных документов;
  • определять правила для электронных документов (водительские права, техпаспорт);
  • устанавливать требования к защите персональных данных;
  • передавать часть услуг органам местного самоуправления.

Впервые на законодательном уровне подробно пропишут электронное водительское удостоверение, электронное свидетельство о регистрации авто и правила их проверки и использования.

Читайте также:

Водительское удостоверение, выданное лицу впервые, будет действительно в течение двух лет со дня его выдачи.

Какие категории водительских удостоверений будут в Украине

Согласно проекту, базовой категорией станет AM, которая охватывает самые простые транспортные средства — мопеды и легкие квадроциклы. К мопедам относятся двух- или трехколесные транспортные средства со скоростью до 45 км/ч, объемом двигателя до 50 кубических сантиметров или электродвигателем мощностью до 4 кВт. Аналогичные ограничения применяются и к легким квадроциклам, но дополнительно учитывается их масса — она не должна превышать 350 килограммов. При этом транспорт с максимальной скоростью до 25 км/ч не подпадает под эту категорию.

Следующий уровень — категория A1, которая охватывает легкие мотоциклы с объемом двигателя до 125 кубических сантиметров и мощностью до 11 кВт. Также сюда входят трехколесные транспортные средства мощностью до 15 кВт. Эта категория является переходной между мопедами и более мощными мотоциклами.

Категория A2 предусматривает право управления мотоциклами среднего класса. Она устанавливает ограничение мощности до 35 кВт и соотношение мощности к массе не более 0,2 кВт на килограмм. Отдельно подчеркивается, что такие мотоциклы не должны быть переоборудованы из более мощных моделей, что является важным элементом безопасности.

Самая высокая категория для мотоциклов A — позволяет управлять транспортными средствами без ограничения мощности. В нее также входят трехколесные транспортные средства с мощностью более 15 кВт. Таким образом, система строится по принципу постепенного перехода от менее мощного транспорта к более сложному.

Отдельно определена категория B1, которая касается квадроциклов. Речь идет о четырехколесных транспортных средствах с ограниченной массой (до примерно 400-550 кг в зависимости от типа) и мощностью до 15 кВт. В то же время легкие квадроциклы, которые соответствуют критериям категории AM, в эту группу не входят.

Самая распространенная категория B охватывает легковые автомобили массой до 3,5 тонны, рассчитанные на перевозку до восьми пассажиров, не считая водителя. Законопроект уточняет возможность использования прицепов: допускается как легкий прицеп до 750 кг, так и более тяжелый, если общая масса автопоезда не превышает 3,5 тонны.

Для более сложных комбинаций предусмотрена категория BE, которая позволяет управлять автомобилем категории B с прицепом или полуприцепом массой до 3,5 тонны.

В сфере грузового транспорта вводится четкое разделение. Категория C1 охватывает транспортные средства массой от 3,5 до 7,5 тонны, тогда как категория C — это уже все грузовики свыше 3,5 тонны без верхнего ограничения. В обоих случаях допускается использование прицепа массой до 750 кг. Для более сложных составов предусмотрены категории C1E и CE, которые позволяют использовать прицепы большей массы с соответствующими ограничениями общего веса автопоезда.

Пассажирские перевозки также четко структурированы. Категория D1 касается автобусов, рассчитанных на перевозку от 9 до 16 пассажиров и длиной до 8 метров.

Категория D охватывает более крупные автобусы без ограничения количества мест. Для обеих категорий предусмотрены варианты с прицепами — D1E и DE.

Отдельно определены категории для городского электротранспорта: Tm для трамваев и Tb для троллейбусов.

С какого возраста можно получить водительские права

В документе отмечается, что управлять транспортными средствами может только лицо, имеющее действующее право соответствующей категории, и это право не прекращено и не остановлено.

Самый низкий возрастной порог устанавливается для категории AM, которая охватывает мопеды и легкие квадроциклы. Получить право управления такими транспортными средствами можно с 15 лет. Это самый простой уровень допуска, который фактически открывает доступ к наименее мощному транспорту.

Следующий уровень охватывает категории A1 и B1, которые включают легкие мотоциклы и квадроциклы среднего класса. Для них устанавливается минимальный возраст 16 лет. Таким образом, система предусматривает постепенный переход от мопедов к более мощной технике.

Категории A2, B, BE, C1 и C1E предусматривают минимальный возраст 18 лет. Это уже полноценный уровень доступа к управлению легковыми автомобилями, частью мотоциклов среднего класса и грузовыми транспортными средствами малой и средней массы.

В то же время для категорий B и BE предусмотрено исключение: право может быть предоставлено с 17 лет, если водитель управляет транспортным средством в сопровождении опытного лица, имеющего не менее двухлетний стаж управления соответствующей категорией.

Для категории A (мотоциклы) устанавливается более жесткий подход. Право на управление мотоциклами предоставляется с 20 лет только при условии, что лицо имеет не менее двухлетний опыт управления транспортными средствами категории A2. В то же время это требование не применяется, если лицу исполнилось 24 года.

Отдельно определено, что управление трициклами категории A возможно с 21 года.

Для грузового и пассажирского транспорта устанавливаются еще более высокие возрастные пределы. Категории C и CE могут быть получены с 21 года. В то же время допускается получение права с 18 лет при условии прохождения профессионального обучения по специальности водителя соответствующей категории.

Аналогичный подход применяется к категориям D1, D1E, а также трамваев и троллейбусов.

Самый высокий возрастной порог установлен для категорий D и DE, которые охватывают большие автобусы и их комбинации с прицепами. Получить право управления такими транспортными средствами можно с 24 лет. При этом допускается снижение возраста до 21 года при условии наличия профессионального образования водителя.

Отдельно определено, что право управления колесными тракторами, самоходной техникой и другими механизмами, которые используются на дорогах общего пользования, предоставляется с 18 лет.

Законопроект также устанавливает систему "подтверждения прав", когда удостоверение водителя одной категории автоматически дает право управлять транспортными средствами других, более низких категорий. Например, удостоверение категории B подтверждает право на управление транспортом категории AM, а удостоверение категорий A, B, C и D также распространяется на соответствующие низшие подкатегории, такие как A1, A2, B1, C1 и D1.

Отдельно предусмотрено взаимное расширение прав для сложных транспортных комбинаций. В частности, удостоверения категорий CE, C1E, DE и D1E подтверждают право управления транспортными средствами категории BE, а также в определенных случаях распространяются на другие комбинации, если водитель уже имеет базовую категорию D или D1.

При каких условиях прекращается действие водительского удостоверения

Согласно документу, действие водительского удостоверения прекращается в случаях, когда установлено, что документ был выдан на основании поддельных, недействительных или фиктивных данных, или если во время сдачи экзаменов были нарушены установленные правила. Также прекращение применяется в случае лишения права управления для водителей, которые получили удостоверение впервые, в соответствии с требованиями законодательства.

Отдельно определяется ситуация с временным приостановлением права на управление транспортными средствами. Оно применяется в случае лишения права управления на определенный срок, временных ограничений по решению суда, а также в случаях выявления медицинских противопоказаний или непрохождения обязательных медицинских осмотров. В таких ситуациях водитель временно теряет возможность управлять транспортом до устранения оснований ограничения.

Водительское удостоверение признается недействительным в ряде отдельных случаев. Среди них — окончание срока действия документа, его потеря, похищение или уничтожение, обмен на новый документ, а также невыполнение обязанности сдать удостоверение после решения суда о лишении права управления.

Недействительным также считается удостоверение в случае выдачи водительского документа иностранного государства или если лицо в течение определенного срока не получило изготовленный документ или удостоверение, выданное впервые.

Все решения о прекращении, приостановлении или недействительности водительского удостоверения вносятся в Единый государственный реестр транспортных средств, который ведется Министерство внутренних дел Украины. После этого лицо получает официальное уведомление с указанием оснований, сроков и порядка обжалования решения. В случае необходимости полицейские имеют право изымать недействительные или остановленные удостоверения и передавать их в соответствующие органы.

Восстановление права на управление транспортом

Отдельно законопроект вводит процедуру восстановления права на управление транспортными средствами. В случае завершения срока лишения права управления оно восстанавливается после сдачи теоретического и практического экзаменов и прохождения медицинского осмотра.

Если ограничение было временным или связано с медицинскими показаниями, восстановление может происходить без повторной сдачи экзаменов — достаточно подтверждения отсутствия противопоказаний.

В случаях, когда судебное решение о лишении или ограничении права управления отменено, право водителя восстанавливается автоматически после вступления в законную силу соответствующего решения. Аналогичный подход применяется и к ограничениям, наложенным государственным исполнителем.

Также устанавливается правило, что если основания для восстановления права возникли более чем через год, водитель обязан повторно сдать экзамены и пройти медицинский осмотр.

Как писали Новини.LIVE, в Раде также рассматривают инициативу о снижении мобилизационного возраста. С 25 его могут уменьшить до 23 лет. Также обсуждается запрет на выезд за границу для лиц мужского пола до 22 лет.

Кроме того, в парламенте готовят проверку бронирований по всей стране. Она затронет и студентов с отсрочками. Причина: армия нуждается в людях.

Иванна Чайка - редактор политических новостей
