Исключение России из ООН: Мережко назвал важное условие

Василий Небензя - Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций и Совете безопасности ООН с 27 июля 2017 года

Исключение страны-агрессорки России из состава ООН – сложная задача. Поскольку согласно Уставу ООН есть соответствующая процедура, которая предусматривает сначала рекомендацию Совета Безопасности ООН, а уже потом решение Генассамблеи ООН.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал Александр Мережко, глава Комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.



"Понятно, что Россия заблокирует такое решение в Совбезе, воспользовавшись своим правом вето. Но поскольку Россия, вопреки Уставу ООН, захватила место СССР в Совете Безопасности ООН и вообще нет права быть членом ООН, нужно идти по пути непризнания ее членом этих организаций. И поскольку Россия вообще не имеет права находиться в ООН, то, соответственно, любые ее представители тоже не имеют права Алетам быть", — сказал Мережко.

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Александр Мережко, глава Комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества



Напомним, 12 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о необходимости исключения России из Совбеза ООН и организации в целом. Это произошло после появления в интернете видео жестокой казни украинского пленника войсками РФ.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине заявила, что ошеломлена чрезвычайно жестокими видеоказнями украинских военных.

Кроме этого, судя по публичной информации на официальном сайте ООН, заместителем генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша до сих пор является россиянин Владимир Воронков.

Он также является главой контртеррористического управления организации и возглавляет обе должности еще с 2017 года. То есть, уже после аннексии Крыма Россией и начала войны на Донбассе.

Воронков остается на влиятельных должностях в ООН, несмотря на открытое вторжение России в Украину и ее многочисленные военные преступления, в частности, как страны, являющейся постоянным членом Совбеза ООН.