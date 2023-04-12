Україна проти росії в ООН: чи виключать росію

Виступ Володимира Зеленського на засіданні Радбезу ООН. Фото: UN Photo/Loey Felipe

У грудні 2022 року Україна ініціювала виключення росії зі складу ООН та Ради безпеки організації. Країна-агресорка не лише незаконно посіла місце СРСР, веде відкриту війну проти сусідньої держави, чим порушує статут організації, розповсюджує фейки, дезінформацію та продовжує прикривати свою агресію буцімто захистом існуючого світопорядку.

І неочікувано, але факт — заступником генерального секретаря ООН досі є росіянин Володимир Воронков. Він також є головою Контртерористичного управління організації, що у час війни проти України є буквально плювком в обличчя усьому світу.

Читайте також:

То навіщо росія вгризлася зубами в ООН і чи можна позбавити її членства — розбиралися Новини.LIVE.

росія розставила своїх людей по всій вертикалі ООН

Міжнародна організація ООН, яка була створена для підтримки, укріплення миру та безпеки, а також для розвитку співробітництва поміж різними країнами, є найголовнішими міжнародними майданчиками для держави-агресорки росії. І як це не парадоксально, але особливо зараз — в час відкритої війни проти України, яку вона веде ще з 2014 року.

І хоч ухвалені рішення в ООН чи на Радбезі ООН не мають зобов'язуючої сили, для офіційної москви вони є із розряду "до виконання".

Засідання Генасамблеї ООН 29 березня 2023 року. Фото: REUTERS/Eduardo Munoz

Власне, це єдині два міжнародні майданчики, в членство яких росія буквально вгризлась зубами. Вона є однією із п'яти постійних членів Радбезу і має право вето на блокування будь-яких резолюцій. І особливо щодо України.

Москва десятиліттями вибудовувала свою присутність в ООН, цим самим посилюючи свій вплив в організації. Він був справді великим навіть після 2014 року, зізнаються українські дипломати, з якими поспілкувались Новини.LIVE.

Наприклад, заступником генерального секретаря ООН є ніхто інший, як росіянин — Володимир Воронков. Із 2017 року він також є головою Контртерористичного управління ООН. Тобто посів цю посаду через три роки після анексії росією Криму та початку війни на Донбасі.

На цей факт ще у серпні 2022 року звертав увагу радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. На своїй сторінці у Twitter він написав таке:

"Між іншим, головою Контртерористичного управління та заступником Генсека ООН є (уважно!) дипломат В. Воронков. Представник найбільшої терористичної організації опікується… контртероризмом. Що далі? Боротьбу з наркотрафіком очолить Ель Чапо? То чому ООН — символ недієздатності?" — написав Подоляк.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Фото: УНІАН

Опісля цим фактом також обурювався постійний представник Польщі в ООН Кшиштоф Щерський. За його словами, у росії є багато інструментів для роботи, а серед них і ООН, яку Кремль використовує у власних інтересах. За його словами, те, що Воронков досі є головою антитерористичного відомства та заступником голови ООН, пов'язано з тим, що росія все ще має повні права в організації.

З того часу ситуація не змінилася, а питання із позбавленням посади Воронкова навіть і не порушувалося. Принаймі, публічно. Також невідомо, чи надсилала Україна в особі Представництва при ООН або Міністерства закордонних справ відповідні запити до керівництва.

Щоб уточнити це, Новини.LIVE звернулися із запитом до українських відомств, однак відповіді поки не отримали.

Хто ж такий Володимир Воронков?

Згідно із офіційною біографією, яка опублікована на сайті ООН, Воронков став заступником генсека ООН та головою Контртерористичного управління 21 червня 2017 року.

Він прийшов на цю посаду, маючи більш ніж 30-річний досвід роботи на дипломатичній службі рф. Займався власне справами ООН. До його обов'язків входило широке коло питань — від публічної дипломатії та соціально-економічного розвитку до міжурядових зв'язків.

Володимир Воронков. UN Photo

До цього призначення він був послом та постійним представником рф при міжнародних організаціях у Відні. Під його керівництвом відомство виступило ініціатором з низки знакових проєктів Управління Організації Об'єднаних Націй по наркотиках та злочинності (УНЗ ООН) та успішно розвивало співпрацю з Антитерористичним сектором УНЗ ООН.

Окрім того, Воронков входив до складу Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) і в цей період очолював кілька делегацій рф в Комісії з наркотичних засобів та Комісії з попередження злочинності та кримінального правосуддя.

До служби у Відні Воронков був директором Департаменту загальноєвропейської співпраці (2008–2011 роки), а також очолював делегацію на переговорах з ЄС щодо безвізового режиму (2010–2011 роки).

Загалом він розпочав свою кар'єру у Міністерстві закордонних справ росії у 1989 році. Працював на різних посадах, у тому числі був заступником Постійного представника рф при ОБСЄ у Відні у 2005–2008 роках. Перед тим був заступником директора Департаменту кадрів мзс рф (2002-2005 роки) та радником-посланником посольства росії у Польщі (2000-2002 роках).

Що ж росіянин робить у керівництві ООН?

За словами голови Комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександра Мережка, росія має квоту на своїх представників в органах ООН.

Тому й не дивно, що Воронков опинився у керівництві організації. Хоча насправді це не відповідає Статуту ООН, оскільки у росії взагалі немає права там бути. А те, що Воронков очолює Контртерористичне управління в ОНН, на переконання Мережка, є чистим абсурдом.

"Росія є терористичним режимом, і це було визнано низкою міжнародних організацій та парламентів", — наголосив політик у коментарі Новини.LIVE.

Олександр Мережко. Фото: Facebook

Схожу думку має також політичний аналітик Ігор Чаленко. За його словами, рф постійно розставляла потрібних їй людей по вертикалі ООН. І це стосується не лише Воронкова чи навіть ООН.

росія використовує міжнародні майданчики для легалізації власної агресії і руйнує сенс озвученої риторики. Тобто створює таку собі паралельну реальність в рамках міжнародних організацій. Як наприклад, зараз в ООН, користуючись при цьому наявністю величезного арсеналу ядерної зброї.

"Посилаючись на нібито норми міжнародного права, Москва повністю відзеркалює їх і перевертає догори дригом. Свою агресивну політику пояснює "миротворчістю та намаганням стабілізувати ситуацію". Каже, що протидіє тероризму, а насправді є тим самим терорестичним режимом", — наголосив Чаленко.

Представник рф в ООН Василь Небензя. Фото: REUTERS

Чи можна виключити росію з ООН через війну проти України?

За словами Чаленка, це можливо. Однак для такого кроку має бути позитивне рішення Генасамблеї ООН. Експерт вважає, що наразі Україна обрала вірну тактику стосовно доведення до всіх членів ООН не лише незаконності зайняття росією постійного членства у Радбезі ООН, а й загалом її членства.

"Останні три ухвалені резолюції по Україні (на її користь. — Ред.), показують, що значна кількість країн або взагалі не приймала участь у голосуваннях, або утримувалась. Ось саме із цими країнами нам слід вести активну комунікацію і готувати політичне підгрунття для прийняття у майбутньому рішення про виключення рф з ООН. І це завдання мінімум. Ми вже бачимо активізацію контактів поміж Україною та африканськими країнами, країнами Латинської Америки", — уточнив Чаленко.

Ігор Чаленко. Фото: 24tv.ua

А от на думку Олександра Мережка, виключити росію зі складу ООН — складне завдання. Оскільки згідно зі Статутом ООН, є відповідна процедура, яка передбачає спочатку рекомендацію Ради Безпеки ООН, а вже потім рішення Генасамблеї ООН.

"Зрозуміло, що росія заблокує таке рішення в Радбезі, скориставшись своїм правом вето. Але оскільки росія, всупереч Статуту ООН, захопила місце СРСР в Раді Безпеки ООН і взагалі немає права бути членом ООН, треба йти шляхом невизнання її членом цих організацій. З юридичної точки зору, оскільки росія взагалі немає права знаходитися в ООН, то, відповідно, будь-які її представники теж не мають права там бути", — підсумував Мережко.

Чим ООН є такою важливою для росії та України?

На думку Чаленка, наразі ООН є єдиною організацією у світі, де присутні всі світові країни. І наприклад, в України є можливість безпосереднього контакту із ними усіма. Цим також користуються інші держави-члени ООН, включно з росією.

Засідання Радбезу ООН. Фото: REUTERS/Andrew Kelly

Наразі вона намагається вести комунікаціїю із африканськими країнами, країнами Латинської Америки та Південноазіатського регіону. В її інтересах комунікувати і з тими, хто має натягнуті відносини зі США.

"Однак Україна разом із союзниками добре використовує майданчик в ООН для просування власної позиції. Це показує низка прийнятих резолюцій на нашу користь. Вони стануть додатковими аргументами у майбутньому трибуналі проти рф", — підсумував Чаленко.

І поки боротьба за виключення росії із ООН триває, цього місяця вона все ще головує у Радбезі ООН. Попри це рф не змогла отримати місця в трьох органах у складі організації.

Загалом на тлі повномасштабного вторгнення росії в Україну за реформу Радбезу ООН вже виступили США.

Минулого тижня до такого кроку закликав президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Він заявив, що комплексна реформа Ради безпеки ООН є "нагальною потребою".