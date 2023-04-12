"Гірша за ІДІЛ": після відео зі стратою військового Кулеба закликає вигнати Росію з ООН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: twitter.com/DmytroKuleba

Після появи у мережі відео жорстокої розправи над полоненим українським військовим міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба порівняв Росію з терористичною організацією ІДІЛ, яка свого часу також знімала відео з обезголовлюванням своїх опонентів. Глава української дипломатії наголошує, що у нинішніх умовах головування Росії в Раді безпеки ООН є абсурдним.

Про це Дмитро Кулеба написав у своєму Twitter.

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Заява міністра

Кулеба наголосив, що російських терористів необхідно вигнати з ООН та притягнути до відповідальності за злочини проти України.

"У мережі поширюється моторошне відео, на якому російські військові обезголовлюють українського військовополоненого. Абсурдно, що Росія, яка гірша за ІДІЛ, головує в РБ ООН. Російських терористів треба вигнати з України та ООН та притягнути до відповідальності за їхні злочини", — заявив міністр.

Реакція на відео зі стратою полоненого

Вчора, 11 квітня, в мережі з'явилось відео, як російський військовий відрізає голову полоненому військовому ЗСУ.

Після того, як у мережі з'явилося відео зі стратою українського військовополоненого російськими окупантами, у Міжнародній розвідувальній спільноті InformNapalm нагадали, що росіяни вчиняли подібні злочини неодноразово, починаючи з 2014 року. При чому жертвами окупантів були не тільки військові, а й цивільні люди.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував відео страти українського військового російським окупантом. Він наголосив, що загарбники будуть відповідати за свої злочини.

Також відомо, що Служба безпеки України розпочала розслідування після появи у мережі відео жорстокої страти російськими окупантами полоненого українського військовослужбовця.

Нагадаємо, що 1 квітня держава-агресор Росія почала головувати в Раді безпеки ООН. РФ головуватиме протягом місяця.