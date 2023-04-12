Виключення Росїі з ООН: Мережко назавав важливу умову

Василь Небензя - Постійний представник Російської Федерації при Організації Об'єднаних Націй та в Раді безпеки ООН з 27 липня 2017 року

Виключення країни-агресорки Росії зі складу ООН — складне завдання. Оскільки згідно зі Статутом ООН, є відповідна процедура, яка передбачає спочатку рекомендацію Ради Безпеки ООН, а вже потім рішення Генасамблеї ООН.

Про це в коментарі Новини.LIVE сказав Олександр Мережко, голова Комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.



"Зрозуміло, що росія заблокує таке рішення в Радбезі, скориставшись своїм правом вето. Але оскільки росія, всупереч Статуту ООН, захопила місце СРСР в Раді Безпеки ООН і взагалі немає права бути членом ООН, треба йти шляхом невизнання її членом цих організацій. І оскільки росія взагалі немає права знаходитися в ООН, то, відповідно, будь-які її представники теж не мають права там бути", — сказав Мережко.

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Олександр Мережко, голова Комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.



Нагадаємо, 12 квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про необхідність виключення Росії з Ради безпеки ООН та організації загалом. Це сталося після появи в інтернеті відео жорстокої страти українського полоненого військами РФ.

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні заявила, що приголомшена надзвичайно жорстокими відео страт українських військових.

Окрім цього, судячи із публічної інформації на офіційному сайті ООН, заступником генерального секретаря ООН Антоніу Гутерриша досі є росіянин Володимир Воронков. Він також є головою Контртерористичного управління організації і очолює обидві посади ще із 2017 року. Тобто вже після анексії Криму Росією та початку війни на Донбасі.

Воронков залишається на впливових посадах в ООН, незважаючи на відкрите вторгнення Росії до України та її численні військові злочини зокрема, як країни, що є постійним членом Радбезу ООН.

