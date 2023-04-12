Виключення Росії з ООН: експерт назавав умови

Зал засідань Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй. Фото: REUTERS/Eduardo Munoz

Виключення країни-агресорки Росії зі складу ООН можливе, однак для такого кроку має бути позитивне рішення Генасамблеї ООН. І для цього Україна обрала вірну тактику по доведенню до всіх членів організації інформації не лише щодо незаконного зайняття РФ постійного членства у Радбезі ООН, а й загалом її членства в організації в цілому.

Про це в коментарі Новини.LIVE сказав політичний аналітик Ігор Чаленко.

Читайте також:

На його думку, останні три ухвалені резолюції по Україні (на її користь. — Ред.), показують, що значна кількість країн або взагалі не приймала участь у голосуваннях, або утримувалась. Саме з ними Україна повинна вести активну комунікацію та готувати політичне підгрунття для прийняття майбутнього рішення про виключення РФ із ООН.



Політичний експерт Ігор Чаленко, фото Facebook Ігоря Чаленка

"Це завдання мінімум. Виключення країни-агресорки зі складу ООН можливе, однак для такого кроку має бути позитивне рішення Генасамблеї ООН. І для цього Україна обрала вірну тактику. Ми вже бачимо активізацію контактів з африканськими країнами та країнами Латинської Америки", — уточнив Чаленко.

За його словами, в рамках міжнародних організацій Росія створює паралельну реальність, де по суті легалізує власну агресію і постійно руйнує сенс озвученої риторики. Вона це робить в тому числі в ООН, користуючись при цьому наявністю величезного арсеналу ядерної зброї.

Засідання Радбезу ООН



"Москва перевертає усе догори дригом. Посилаючись на нібито норми міжнародного права, пояснює свою агресивну політику "миротворчістю та намаганням стабілізувати ситуацію". Каже, що протидіє тероризму, а насправді є тим самим терорестичним режимом", — наголосив Чаленко.

Нагадаємо, 12 квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про необхідність виключення Росії з Ради безпеки ООН та організації загалом. Це сталося після появи в інтернеті відео жорстокої страти українського полоненого військами РФ.

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні заявила, що приголомшена надзвичайно жорстокими відео страт українських військових.

Окрім цього, судячи із публічної інформації на офіційному сайті ООН, заступником генерального секретаря ООН Антоніу Гутерриша досі є росіянин Володимир Воронков. Він також є головою Контртерористичного управління організації і очолює обидві посади ще із 2017 року. Тобто вже після анексії Криму Росією та початку війни на Донбасі.

Воронков залишається на впливових посадах в ООН, незважаючи на відкрите вторгнення Росії до України та її численні військові злочини зокрема, як країни, що є постійним членом Радбезу ООН.