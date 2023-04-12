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Російський дипломат досі очолює дві топові посади в ООН: хто він і на що впливає

12 квітня 2023 15:46
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Заступником генсека ООН є росіянин Воронков: подробиці
Росіянин Володимир Воронков очолив впливові посади в ООН у 2017 році. UN Photo
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Заступником генерального секретаря ООН Антоніу Гутерриша досі є росіянин Володимир Воронков. Окрім того, він є головою Контртерористичного управління організації і очолює обидві посади ще із 2017 року. Тобто вже після анексії Криму Росією та початку війни на Донбасі.

На цій посаді Воронков залишається досі, незважаючи на відкрите вторгнення Росії до України та її численні військові злочини зокрема, як країни, що є постійним членом Радбезу ООН.

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Торік у серпні на даний факт звертав увагу радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. На своїй сторінці у Twitter він написав наступне:

"Між іншим, головою Контртерористичного управління та заступником Генсека ООН є (уважно!) дипломат В. Воронков. Представник найбільшої терористичної організації опікується… контртероризмом. Що далі? Боротьбу з наркотрафіком очолить Ель Чапо? То чому ООН — символ недієздатності?" — написав Подоляк.

Радбез ООН

Засідання Радбезу ООН. Фото: REUTERS/Andrew Kelly

Опісля було публічне обурення постійного представника Польщі в ООН Кшиштофа Щерського. Дипломат казав, що у Росії є багато інструментів для роботи, а серед них і ООН, яку Кремль використовує у власних інтересах. За його словами, те, що Воронков досі є головою антитерористичного відомства та заступником голови ООН, пов'язано з тим, що Росія все ще має повні права в організації.

Згідно із офіційною біографією, яка опублікована на сайті ООН, Воронков став заступником генсека ООН та головою Контртерористичного управління 21 червня 2017 року.

Генасамблея ООН
Засідання Генасамблеї ООН 29 березня 2023 року. Фото: REUTERS/Eduardo Munoz

Загалом має більш як 30-річний досвід роботи на дипломатичній службі рф. Займався справами ООН, був послом та постійним представником рф при міжнародних організаціях у Відні та  входив до складу Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Нагадаємо, 12 квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про необхідність виключити Росію з Ради безпеки ООН та організації загалом. Це сталося після появи в інтернеті відео жорстокої страти українського полоненого військами РФ.

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