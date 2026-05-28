Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Политика Рада провалила законопроект о декриминализации порнографии

Рада провалила законопроект о декриминализации порнографии

Ua ru
Дата публикации 28 мая 2026 12:16
Рада провалила законопроект о декриминализации порнографии
Депутаты рассматривают законопроект. Фото: пресс-служба Рады

В четверг, 28 мая, Верховная Рада не поддержала законопроект о декриминализации порнографии для совершеннолетних. Документ предусматривает изменения в статью 301 Уголовного кодекса Украины и отменяет уголовную ответственность за изготовление и распространение контента для взрослых по взаимному согласию. "За" проголосовали лишь 207 нардепов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента.

Парламенту не хватило голосов, чтобы снять уголовную ответственность за порнографию

Документом предусматривалось, что совершеннолетние украинцы не будут нести уголовной ответственности за создание, хранение, перевозку или пересылку материалов эротического и порнографического характера, если в деле нет принуждения, насилия или участия несовершеннолетних.

В то же время закон не означает полной легализации порноиндустрии. Часть ограничений оставалась бы в силе, а за отдельные нарушения и в дальнейшем предусматривалось бы суровое наказание.

В частности, уголовная ответственность и в дальнейшем бы действовала за:

Читайте также:
  • изготовление или распространение контента среди несовершеннолетних;
  • принуждение к участию в создании порно;
  • съемку без согласия человека;
  • контент с насилием, животными или другими жестокими извращениями;
  • сутенерство и сексуальную эксплуатацию.

Авторы законопроекта объясняют, что главной целью изменений является устранение правовой коллизии, из-за которой модели платформ вроде OnlyFans могли официально платить налоги, но в то же время оставаться под риском уголовного преследования.

По словам инициаторов, старая редакция статьи 301 УКУ содержала нечеткие формулировки, что позволяло открывать уголовные производства даже в отношении добровольного контента между взрослыми людьми. Из-за этого закон неоднократно критиковали правозащитники и представители цифровой индустрии.

Как писали Новини.LIVE, Раде также предлагают принять наказание за магию. Автором является нардеп Георгий Мазурашу. Он считает, что максимальное наказание должно составлять более 200 тыс. гривен штрафа.

Кроме того, нардепы могут рассмотреть изменения в реформу мобилизации. В частности речь идет о вопросах демобилизации. Также хотят ограничить срок пребывания военнослужащих в районе ведения боевых действий 90 днями.

Верховная Рада порно насилие
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации