Рада провалила законопроект о декриминализации порнографии

Депутаты рассматривают законопроект. Фото: пресс-служба Рады

В четверг, 28 мая, Верховная Рада не поддержала законопроект о декриминализации порнографии для совершеннолетних. Документ предусматривает изменения в статью 301 Уголовного кодекса Украины и отменяет уголовную ответственность за изготовление и распространение контента для взрослых по взаимному согласию. "За" проголосовали лишь 207 нардепов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента.

Парламенту не хватило голосов, чтобы снять уголовную ответственность за порнографию

Документом предусматривалось, что совершеннолетние украинцы не будут нести уголовной ответственности за создание, хранение, перевозку или пересылку материалов эротического и порнографического характера, если в деле нет принуждения, насилия или участия несовершеннолетних.

В то же время закон не означает полной легализации порноиндустрии. Часть ограничений оставалась бы в силе, а за отдельные нарушения и в дальнейшем предусматривалось бы суровое наказание.

В частности, уголовная ответственность и в дальнейшем бы действовала за:

изготовление или распространение контента среди несовершеннолетних;

принуждение к участию в создании порно ;

; съемку без согласия человека;

контент с насилием, животными или другими жестокими извращениями ;

; сутенерство и сексуальную эксплуатацию.

Авторы законопроекта объясняют, что главной целью изменений является устранение правовой коллизии, из-за которой модели платформ вроде OnlyFans могли официально платить налоги, но в то же время оставаться под риском уголовного преследования.

По словам инициаторов, старая редакция статьи 301 УКУ содержала нечеткие формулировки, что позволяло открывать уголовные производства даже в отношении добровольного контента между взрослыми людьми. Из-за этого закон неоднократно критиковали правозащитники и представители цифровой индустрии.

