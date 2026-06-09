ВР призвала Зеленского способствовать освобождению украинских воинов из Еленовки

Президент Владимир Зеленький. Фото: пресс-служба ОП

В среду, 9 июня, Верховная Рада поддержала депутатский запрос к президенту Украины относительно первоочередного возвращения из российского плена тяжелораненых защитников Мариуполя, пострадавших в результате теракта в Еленовке. Автором является народный депутат от группы "Восстановление Украины" Александр Ковалев. "За" проголосовали 272 парламентария.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента и сообщение Ковалева.

46 тяжелораненых в Еленовке украинских защитников до сих пор остаются в плену

Во время пленарного заседания парламент сначала оказал предварительную поддержку соответствующему запросу. За это решение проголосовали 276 народных депутатов. После этого Верховная Рада приняла решение об официальном направлении запроса главе государства, которое поддержали 272 парламентария.

По словам Ковалева, к нему обратились семьи военнопленных, пострадавших во время теракта в Еленовке. Они уже четвертый год ждут возвращения своих родных, а среди пленных до сих пор остаются 46 тяжелораненых украинских защитников.

"Спасать жизни и возвращать наших людей домой — наша первейшая обязанность. Наша общая задача — использовать все возможные инструменты и каналы, чтобы освободить раненых бойцов", — подчеркнул народный депутат.

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Справка

Теракт в Еленовке произошел в ночь на 29 июля 2022 года на территории колонии, где содержались украинские военнопленные, в частности защитники Мариуполя. В результате взрыва погибли десятки украинских военных, еще многие получили ранения.

Как писали Новини.LIVE, 9 июня Рада согласовала налогообложение цифровых платформ. Однако военный сбор с таких доходов не будет начисляться. Также это не будет касаться доходов, менее 2000 евро в год.

Также нардепы приняли закон о безопасности и интероперабельности железнодорожного транспорта Украины. Им устанавливаются европейские подходы к оценке рисков и технического регулирования на железной дороге. В частности речь идет о подготовке и сертификации машинистов, а также лицензировании перевозчиков.