Рада отправила в отставку Министра цифровой трансформации Украины Федорова
Сегодня, 20 марта, Верховная Рада отправила в отставку вице-премьер-министра — министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова. Его назначат на новую должность.
Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.
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"Федорова назначат на новую должность. Предварительно он станет вице-премьер-министром по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министром цифровой трансформации Украины. Его кандидатуру на новую должность внесут в Раду на ближайшем заседании", — отметил Гончаренко.
Напомним, комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций поддержал отставку Сергея Шкарлета с должности министра. Накануне глава ведомства написал заявление об увольнении.
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Добавим, Владимир Зеленский совершил ряд кадровых ротаций в руководстве СБУ. Пока причины таких изменений не разглашаются.