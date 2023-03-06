Зеленський здійснив низку звільнень у вищому керівництві СБУ

Президент підписав низку нових указів щодо кадрів в СБУ

Володимир Зеленський здійснив низку кадрових ротацій у керівництві СБУ. Наразі причини таких змін не розголошуються.

Про це повідомляється на офіційному сайті Президента України.

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Так, сьогодні, 6 березня Володимир Зеленський звільнив заступника голови відомства Олександра Якушева, начальника Департаменту господарського забезпечення СБУ Олександра Провоторова та начальника Департаменту охорони держтаємниці та ліцензування Ігоря Носко.

Також свої посади втратили начальник управління СБУ у Сумській області Едуард Федоров та начальник управління Служби у Запорізькій області Борис Безрукий.

Іншими указами Зеленський призначив Олега Храмова на посаду голови Департаменту охорони держтаємниці та Олега Красношапку — начальником управління СБУ у Сумській області.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Кабмін призначив нового очільника Національного антикорупційного бюро України. Ним став Семен Кривонос.