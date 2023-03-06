Зеленський здійснив низку звільнень у вищому керівництві СБУ

Зеленський провів кадрові перестановки в СБУ: кого звільнив та призначив Президент
Володимир Зеленський здійснив низку кадрових ротацій у керівництві СБУ. Наразі причини таких змін не розголошуються.
Про це повідомляється на офіційному сайті Президента України.
-
Емоції міста: будні українців та Києва у 376 день війни очима Новини.LIVE
-
Найхоробріша жінка світу: парамедкиня "Тайра" стала лауреаткою американської премії
-
У чому краще тримати гривневі заощадження: поради інвесторам
-
Чи чекати тепла на 8 березня: народна синоптикиня здивувала прогнозом
-
Цих знаменитостей ненавидять працівники ресторанів: гучні історії
-
У хід йдуть всі: окупанти відправляють знов на війну поранених та зацікавились пенсіонерами
-
росія веде два інформаційних фронти проти України: Маляр пояснила в чому особливість
-
Для криптовалют минулий рік став пекельним, — фінансист
-
Квітковий бум у столиці: як кияни та магазини готуються до 8 березня
-
Вчені б'ють на сполох: вдалося знайти тисячі витоків метану, які пришвидшать кліматичну катастрофу
Деталі
Так, сьогодні, 6 березня Володимир Зеленський звільнив заступника голови відомства Олександра Якушева, начальника Департаменту господарського забезпечення СБУ Олександра Провоторова та начальника Департаменту охорони держтаємниці та ліцензування Ігоря Носко.
Також свої посади втратили начальник управління СБУ у Сумській області Едуард Федоров та начальник управління Служби у Запорізькій області Борис Безрукий.
Іншими указами Зеленський призначив Олега Храмова на посаду голови Департаменту охорони держтаємниці та Олега Красношапку — начальником управління СБУ у Сумській області.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Кабмін призначив нового очільника Національного антикорупційного бюро України. Ним став Семен Кривонос.