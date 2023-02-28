Кабмін звільнив заступника міністра у справах ветеранів України та заступника голови Фонду державного майна
Кабінет Міністрів України звільнив заступника міністра у справах ветеранів України та заступника голови Фонду державного майна України. Це рішення було ухвалено сьогодні, 28 лютого.
Про це повідомив представник Кабміну у ВР Тарас Мельничук.
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Деталі
"Кабінетом Міністрів України звільнено:
- Котика Євгена Дмитровича з посади заступника Міністра у справах ветеранів України;
- Антонєнка Леоніда Васильовича з посади заступника Голови Фонду державного майна України", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади командувача об’єднаних сил Едуарда Москальова.
Також ми писали, що Володимир Зеленський у суботу, 11 лютого, своїм указом звільнив заступника командувача Нацгвардії України Руслана Дзюбу. Причини звільнення посадовця наразі невідомі.
Додамо, 10 лютого Кабінет Міністрів України ухвалив низку кадрових рішень. Зокрема були звільнені з посад семеро заступників міністрів.