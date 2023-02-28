Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Кабмін звільнив заступника міністра у справах ветеранів України та заступника голови Фонду державного майна arrow

Кабмін звільнив заступника міністра у справах ветеранів України та заступника голови Фонду державного майна

28 лютого 2023 17:25
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Кабмін звільнив заступника Міністра у справах ветеранів України та заступника Голови Фонду державного майна
Кабмін
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Кабінет Міністрів України звільнив заступника міністра у справах ветеранів України та заступника голови Фонду державного майна України. Це рішення було ухвалено сьогодні, 28 лютого.

Про це повідомив представник Кабміну у ВР Тарас Мельничук.

Читайте також:

Деталі

"Кабінетом Міністрів України звільнено: 

  • Котика Євгена Дмитровича з посади заступника Міністра у справах ветеранів України; 
  • Антонєнка Леоніда Васильовича з посади заступника Голови Фонду державного майна України", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади командувача об’єднаних сил Едуарда Москальова.

Також ми писали, що Володимир Зеленський у суботу, 11 лютого, своїм указом звільнив заступника командувача Нацгвардії України Руслана Дзюбу. Причини звільнення посадовця наразі невідомі.

Додамо, 10 лютого Кабінет Міністрів України ухвалив низку кадрових рішень. Зокрема були звільнені з посад семеро заступників міністрів.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

14:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

18:18 Журналісти показали будинок путіна на Валдаї: як виглядає розкіш "кремлівського царя"

18:17 "Олександрія" Ротаня запросила форварда донецького "Шахтаря": що відомо

18:00 Держава нараховує компенсації військовим за піднайом житла: що потрібно знати

18:00 Одні виходять на мітинги, інші — ковтають язики: як співіснують у Грузії українці та росіяни

17:50 Росіяни намагаються знайти шляхи обходу української ППО, — Гуменюк

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:44 Путіністська партія надумала провести вибори у Донецьку: що відомо

Новина з фото

17:35 Допомагав уникати призову: СБУ викрила працівника столичної медико-соціальної експертизи

17:35 Три знаки зодіаку зустрінуть справжнє кохання в березні

Ексклюзив

17:20 "Крилата піхота": чи зможе ворог провести десантну операцію

17:15 Все через взуття: співробітників університету внутрішніх справ звільнили за знущання з курсанта

Новина з відео

15:15 Через землетруси у дев’ятьох країнах світу різко впав рівень води: подекуди узбережжя обміліли на 30-40 метрів

Новина з відео

15:15 У росії заступилися за генерала-стриптизера Матовнікова, який танцював еротичні танці в душі (ВІДЕО)

Новина з відео

13:46 UNITED24 створили сайт, який дозволяє "пройтися" вулицями зруйнованих українських міст

Ексклюзив

13:25 Тімур Мірошниченко втретє стане батьком: кого планує усиновити родина

Новина з відео

13:24 ​​​​​​​Росіяни намагалися прорвати українську оборону під Сватовим, — Гайдай

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

12:22 Тімур Мірошниченко розповів, скільки хоче мати дітей

Новина з відео

11:10 ЗСУ та ГУР завадили росіянам завдати чергового ракетного удару, — Кім

Новина з відео

10:41 Світло має бути: яка ситуація в електросистемі Одещини

Новина з відео

10:05 Під Мар'їнкою один український десантник знищив п'ять танків і три БМП

Новина з відео

20:30 УПЛ повертається: як дебютував Ротань з "Олександрією" проти "Металіста 1925"

18:00 Одні виходять на мітинги, інші — ковтають язики: як співіснують у Грузії українці та росіяни

Ексклюзив

17:20 "Крилата піхота": чи зможе ворог провести десантну операцію

Ексклюзив

06:00 Що далі? Кроки по відбудові України після війни

20:52 Удар у Мачулищах: блоха покусала гіганта

20:05 Рік російської пропаганди: як путінські наративи блокуються в Європі та ширяться в інших країнах

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:50 Наталія Приходько: Фонд Вадима Столара від початку війни надав допомоги вже на 271 млн гривень

Ексклюзив

18:25 "Я попрощалася із життям": рік тому у висотку на Лобановського влучила російська ракета

Ексклюзив

17:29 "Останнє" китайське попередження: що стоїть за мирними пропозиціями Піднебесної

08:00 Як корупція підживлює війну

Ексклюзив

06:00 Як економіка росії переживає санкції, та що буде далі

Актуальне по темі

None 28 Лютий 18:18

Журналісти показали будинок путіна на Валдаї: як виглядає розкіш "кремлівського царя"

None 28 Лютий 18:16

"Олександрія" Ротаня запросила форварда донецького "Шахтаря": що відомо

None 28 Лютий 18:01

Держава нараховує компенсації військовим за піднайом житла: що потрібно знати

None 28 Лютий 16:43

Одні виходять на мітинги, інші — ковтають язики: як співіснують у Грузії українці та росіяни

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB