Рада разблокировала закон об изменениях в бюджет

Рада разблокировала поправки к бюджету. Фото: пресс-служба парламента, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В четверг, 18 июня, Верховная Рада отклонила семь проектов постановлений, в которых предлагалось отменить решение о принятии закона о внесении изменений в Государственный бюджет на 2026 год. Речь идет о законопроекте №15224. Тем самым парламент разблокировал его подписание и вступление в силу.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента.

Изменения в госбюджет: куда распределили средства

Закон, который парламент принял 10 июня, предусматривает увеличение расходов на сектор безопасности и обороны на 1,56 трлн грн за счет финансовой помощи Европейского Союза.

Среди принятых решений — изменение подхода к расчету заработной платы сотрудников Национального антикоррупционного бюро. Отныне она привязывается к прожиточному минимуму в размере 3328 грн вместо 3028 грн, при этом общий объем финансирования НАБУ остался без изменений.

Также дополнительно предусмотрено 10 млн грн для обеспечения деятельности центрального аппарата Госрыбагентства (кроме расходов на оплату труда).

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Отдельным блоком решений стало увеличение финансирования энергетического сектора и связанных с ним структур. В частности, аппарат Министерства энергетики получит дополнительно 559,1 млн грн за счет средств Резервного фонда, еще 46,1 млн грн направлено Госэнергонадзору. На проведение работ по ликвидации шахт предусмотрено 127,5 млн грн из Резервного фонда.

Наиболее крупным по объему решением Рады стало финансирование Государственного агентства по управлению зоной отчуждения — 599,1 млн грн, из которых 525,1 млн грн направляются на содержание и поддержку объекта "Укрытие".

Также 95 млн грн перераспределены в пользу аппарата Национального комитета по спорту людей с инвалидностью, при этом общий объем расходов Министерства молодежи и спорта не изменился.

Спикер парламента Руслан Стефанчук сразу подписал закон.

Как писали Новини.LIVE, в Раде зарегистрирована инициатива об освобождении от наказания военных, самовольно покинувших часть. Однако речь идет только о мобилизованных. Те, кто пошел служить по контракту, будут нести наказание за самовольное оставление части.

Также Новини.LIVE сообщали о предложении народных депутатов значительно ужесточить наказание за экологические преступления. При отягчающих обстоятельствах за такие преступления может грозить 10 лет тюрьмы.