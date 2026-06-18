Рада розблокувала закон про зміни до бюджету

Рада розблокувала зміни до бюджету. Фото: пресслужба парламенту, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У четвер, 18 червня, Верховна Рада відхилила сім проєктів постанов, які пропонували скасувати рішення про ухвалення закону про зміни до Державного бюджету на 2026 рік. Йдеться про законопроєкт №15224. Тим самим парламент розблокував його підписання та набрання чинності.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту.

Зміни до Держбюджету: куди розподілили кошти

Закон, який парламент ухвалив 10 червня, передбачає збільшення видатків на сектор безпеки й оборони на 1,56 трлн грн за рахунок фінансової допомоги Європейського Союзу.

Серед ухвалених рішень — зміна підходу до розрахунку заробітної плати працівників Національного антикорупційного бюро. Відтепер вона прив’язується до прожиткового мінімуму у розмірі 3328 грн замість 3028 грн, при цьому загальний обсяг фінансування НАБУ залишився без змін.

Також додатково передбачено 10 млн грн для забезпечення діяльності центрального апарату Держрибагентства (окрім витрат на оплату праці).

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Окремим блоком рішень стало збільшення фінансування енергетичного сектору та пов’язаних структур. Зокрема, апарат Міністерства енергетики отримає додатково 559,1 млн грн за рахунок коштів Резервного фонду, ще 46,1 млн грн спрямовано Держенергонагляду. Для проведення робіт із ліквідації шахт передбачено 127,5 млн грн із Резервного фонду.

Найбільшим за обсягом рішенням Ради стало фінансування Державного агентства з управління зоною відчуження — 599,1 млн грн, з яких 525,1 млн грн спрямовуються на утримання та підтримку об’єкта "Укриття".

Також 95 млн грн перерозподілено на користь апарату Національного комітету спорту осіб з інвалідністю, при цьому загальний обсяг видатків Міністерства молоді та спорту не змінився.

Спікер парламенту Руслан Стефанчук одразу підписав закон.

Як писали Новини.LIVE, у Раді зареєстровано ініціативу про звільнення від покарання військових, які самовільно залишили частину. Проте йдеться лише про мобілізованих. Ті, хто пішов служити за контрактом, відбуватимуть покарання за СЗЧ.

Також Новини.LIVE повідомляли про пропозицію нардепів значно посилити покарання за екологічні злочини. За обтяжуючі такі злочини може загрожувати 10 років в’язниці.