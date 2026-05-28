Зеленский поблагодарил Раду за оперативную ратификацию соглашения с ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил депутатов за оперативную ратификацию соглашения с ЕС. Оно предусматривает помощь Украине в размере 90 миллиардов евро. Документ был проработан парламентариями за один день.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Зеленского.
Президент назвал голосование за ратификацию соглашения одним из важнейших
"Благодарен всем парламентариям, которые так оперативно ратифицировали соглашение с Евросоюзом о поддержке объемом 90 миллиардов евро для Украины на два года. Эти средства усилят нашу устойчивость и помогут защищать жизни наших людей, восстанавливать разрушенное после российских ударови защищать нашу независимость", — говорится в сообщении.
Глава государства отметил, что это было одно из самых важных голосований, которое демонстрирует конструктивность совместной работы и готовность слышать друг друга.
"Единство в Украине это то, что всегда работает на Украину. Благодарен и нашим европейским партнерам за готовность быть с Украиной и действенно помогать нашей защите, нашей дипломатии и нашему восстановлению. Украина в полную силу защищает Европу, и полноценная поддержка Украины обязательно усилит и всю Европу. Слава Украине!", — добавил он.
Как сообщали Новини.LIVE, парламент сегодня ратифицировал кредитное соглашения с Европейским Союзом. Оно предусматривает предоставление Украине финансирования в объеме 90 млрд евро. Однако для этого Украина должна выполнить ряд требования от ЕС.
Также нардепы внесли изменения в госбюджет на 2026 год. Основное: усиление сектора безопасности и обороны. Для этого будет выделено дополнительных 1,56 трлн гривен.