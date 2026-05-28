Зеленский поблагодарил Раду за оперативную ратификацию соглашения с ЕС

Зеленский поблагодарил Раду за оперативную ратификацию соглашения с ЕС

Дата публикации 28 мая 2026 11:50
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил депутатов за оперативную ратификацию соглашения с ЕС. Оно предусматривает помощь Украине в размере 90 миллиардов евро. Документ был проработан парламентариями за один день.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Зеленского.

допис Зеленського
Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Президент назвал голосование за ратификацию соглашения одним из важнейших

"Благодарен всем парламентариям, которые так оперативно ратифицировали соглашение с Евросоюзом о поддержке объемом 90 миллиардов евро для Украины на два года. Эти средства усилят нашу устойчивость и помогут защищать жизни наших людей, восстанавливать разрушенное после российских ударови защищать нашу независимость", — говорится в сообщении.

Глава государства отметил, что это было одно из самых важных голосований, которое демонстрирует конструктивность совместной работы и готовность слышать друг друга.

"Единство в Украине это то, что всегда работает на Украину. Благодарен и нашим европейским партнерам за готовность быть с Украиной и действенно помогать нашей защите, нашей дипломатии и нашему восстановлению. Украина в полную силу защищает Европу, и полноценная поддержка Украины обязательно усилит и всю Европу. Слава Украине!", — добавил он.

Читайте также:

Как сообщали Новини.LIVE, парламент сегодня ратифицировал кредитное соглашения с Европейским Союзом. Оно предусматривает предоставление Украине финансирования в объеме 90 млрд евро. Однако для этого Украина должна выполнить ряд требования от ЕС.

Также нардепы внесли изменения в госбюджет на 2026 год. Основное: усиление сектора безопасности и обороны. Для этого будет выделено дополнительных 1,56 трлн гривен.

Верховная Рада Европейский союз финансовая помощь
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
