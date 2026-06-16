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Главная Политика До 10 лет тюрьмы за экологические преступления: ВР готовит изменения в УК

До 10 лет тюрьмы за экологические преступления: ВР готовит изменения в УК

Ua ru
Дата публикации 16 июня 2026 15:10
До 10 лет тюрьмы за экологические преступления: ВР готовит существенные изменения в УК
Депутаты в зале парламента. Фото: пресс-служба Рады

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который существенно обновляет подходы к уголовной ответственности за экологические правонарушения и преступления в сфере управления отходами. Документ предусматривает как расширение состава уголовных правонарушений, так и ужесточение наказаний за их совершение. Также предлагается ввести отдельную ответственность за нарушение правил обращения с отходами и уточнить критерии существенного вреда и тяжких последствий.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт парламента.

Экологические правонарушения приравняют к тяжким преступлениям

Инициатива направлена на реализацию Закона «Об управлении отходами» и гармонизацию украинского законодательства с европейскими директивами в сфере экологической безопасности. Среди них — директивы ЕС об отходах, промышленных выбросах и уголовно-правовой охране окружающей среды.

Законопроект предусматривает дифференцированную систему наказаний в зависимости от тяжести последствий.

Нарушение правил экологической безопасности влечет за собой штраф от 17 000 до 51 000 грн или лишение свободы на 3–5 лет. Если причинены тяжкие последствия — лишение свободы на 5–10 лет.

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Непринятие мер по ликвидации экологического загрязнения наказывается штрафом в размере 17 000–68 000 грн или лишением свободы на 3–5 лет. Повторное совершение или действия, совершенные группой лиц, предусматривают штраф в размере 102 000–170 000 грн или 4–7 лет лишения свободы. Если это повлекло за собой тяжкие последствия — 5–10 лет лишения свободы.

Порча и загрязнение земель наказывается:

  • штрафом в размере 17 000–68 000 грн или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет;
  • за рецидив, групповое совершение или причинение существенного ущерба — штрафом в размере 102 000–170 000 грн или 4–7 годами;
  • в случае тяжких последствий — 5–10 лет лишения свободы.

Загрязнение атмосферного воздуха:

  • штраф в размере 51 000–85 000 грн или 3–5 лет лишения свободы;
  • повторность или значительный ущерб — 102 000–170 000 грн или 4–7 лет;
  • тяжкие последствия, включая массовые заболевания или гибель людей — 5–10 лет лишения свободы.

Документ также предусматривает введение новой статьи 268¹ — "Нарушение порядка обращения с отходами", за которое устанавливается штраф от 17 000 до 68 000 грн или лишение свободы на 3–5 лет, а при отягчающих обстоятельствах — до 7–10 лет лишения свободы.

Отдельно определяется, что существенным ущербом считается убыток от 1700 тыс. грн, а тяжкими последствиями — от 3400 тыс. грн, массовые заболевания, гибель людей или существенное ухудшение экологической ситуации.

Законопроект также предусматривает возможность применения мер уголовно-правового характера к юридическим лицам, если правонарушения совершены их представителями.

Как писали Новини.LIVE, в Раде зарегистрирована инициатива об освобождении от наказания военных, самовольно покинувших часть. Однако речь идет только о мобилизованных лицах. Тех, кто служит по контракту, заставят отбывать наказание.

Также парламенту предлагают ввести жесткие наказания для сотрудников ТЦК. Речь идет о случаях, когда людей незаконно лишают свободы или насильственно похищают. В таком случае может грозить до 12 лет тюрьмы.

Верховная Рада мусор наказание
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
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