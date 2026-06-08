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Главная Политика В Украине могут вернуть Дорожный фонд: комитет одобрил правку

В Украине могут вернуть Дорожный фонд: комитет одобрил правку

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Дата публикации 8 июня 2026 13:17
В Украине могут вернуть Дорожный фонд: комитет одобрил правку
Председатель бюджетного комитета Роксолана Пидласа. Фото: Роксолана Пидласа / Facebook

Рабочая группа бюджетного комитета Верховной Рады рассмотрела правки к законопроекту о изменениях в Госбюджет-2026. 1857 правок отклонили, а восемь поддержали полностью. В целом законопроект поддержан 21 членом комитета.

Об этом сообщила председатель Комитета ВР по вопросам бюджета Роксолана Пидласа и нардеп от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк, передает Новини.LIVE.

Підласа про бюджет
Сообщение Роксоланы Пидласы. Фото: скриншот

Бюджетный комитет поддержал изменения в Госбюджет-2026

Пидласа отметила, что комитет поддержал такие правки:

  • считать зарплату НАБУ по прожиточному минимуму 3328 грн, а не 3028 грн, без увеличения общих расходов Агентства;
  • поручить правительству восстановить Дорожный фонд в 2027 году в размере 25%;
  • перераспределить 10 млн гривен на аппарат Госрыбагентства (не на зарплаты);
  • добавить 559,1 млн гривен на аппарат Минэнерго, за счет Резервного фонда;
  • добавить 127,5 млн гривен на ликвидацию шахт, за счет Резервного фонда;
  • добавить 46,1 млн гривен на Госэнергонадзор, за счет Резервного фонда;
  • добавить 599,1 млн гривен Государственному агентству по управлению зоной отчуждения, в том числе 525,1 млн гривен — на объект "Укрытие", за счет Резервного фонда.

А также перераспределить 95 млн гривен на аппарат Национального комитета спорта инвалидов, без увеличения общих расходов Минмолодежьспорта.

Кроме того, нардепы выделили 1,4 млрд гривен на выплаты для работников Службы судебной охраны.

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Как писали Новини.LIVE, в парламенте зарегистрирована инициатива о наказании украинских командиров. Это предлагают делать в случае, если они проигнорировали или несвоевременно рассмотрели рапорты подчиненных. Максимальным наказанием может быть 10 суток на гауптвахте.

Также Новини.LIVE сообщали, что нардепы не смогли декриминализировать порнографию. Для принятия этого решения не хватило 19 голосов. Однако эти изменения касались бы только совершеннолетних украинцев.

Верховная Рада госбюджет Роксолана Пидласа
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
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