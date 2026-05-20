ВР предлагают разрешить спикеру подписывать законы вместо президента

Спикер парламента Руслан Стефанчук. Фото: пресс-служба Рады

В Верховной Раде предлагают изменить процедуру подписания законов в случаях, когда президент не подписывает документ в определенные Конституцией сроки. Соответствующие изменения предусматривают, что если президент Украины в течение 15 дней после получения закона не вернул его в парламент со своими предложениями и не наложил вето, закон сможет официально обнародовать председатель Верховной Рады. В таком случае документ будут публиковать с пометкой "одобрен президентом Украины в соответствии с частью третьей статьи 94 Конституции Украины".

В парламенте предлагают изменить процедуру подписания законов президентом

Авторы инициативы хотят законодательно закрепить механизм, который позволит избегать задержек со вступлением в силу законов.

Сейчас Конституция Украины предусматривает, что если президент не вернул закон с вето в течение 15 дней, он считается одобренным и должен быть подписан и официально обнародован. Однако в законодательстве четко не прописано, кто именно должен обнародовать закон, если президент фактически этого не сделал.

Новый законопроект предлагает предоставить такое право председателю Верховной Рады. Исключение — петиции к президенту.

В то же время авторы документа предлагают сделать исключение для случаев, когда граждане просят президента наложить вето на закон. Если петиция к президенту с призывом ветировать закон наберет более 25 тысяч подписей, упрощенная процедура обнародования через председателя Верховной Рады применяться не будет.

В таком случае президент сможет отдельно рассмотреть требования граждан о ветировании документа.

Также законопроект касается ситуаций, когда парламент повторно принимает закон после президентского вето не менее чем двумя третями голосов народных депутатов. В таком случае, если президент снова не подписывает документ, председатель Верховной Рады также сможет официально обнародовать закон собственной подписью.

