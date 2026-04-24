Правительство предлагает не облагать налогом выплаты єСадок

Заседание Кабинета министров. Фото: Юлия Свириденко / Telegram

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о внесении изменения в статью 165 Налогового кодекса Украины. Им предлагают не включать в налогооблагаемый доход налогоплательщика суммы ежемесячной денежной выплаты "єСадок". Инициатором является Кабинет министров.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт парламента и сообщение представителя правительства в Раде Тараса Мельничука в Telegram.

Сообщение Тараса Мельничука. Фото: скриншот

Родители смогут получить больше денег

Текст документа пока отсутствует, однако Мельничук объяснил ключевые изменения, которые может ввести этот законопроект.

"Законопроект направлен на создание условий для сочетания отцовства с занятостью путем предоставления государственной поддержки семьям с детьми в виде ежемесячной денежной выплаты "єСадок" и обеспечения невключения такой выплаты в налогооблагаемый доход налогоплательщика в дородовой, послеродовой период и период ухода за ребенком после его рождения", — говорится в сообщении.

Документом предлагается предусмотреть невключение суммы ежемесячной денежной выплаты "єСадок", которая предоставляется в соответствии с ЗУ "О государственной помощи семьям с детьми", в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход налогоплательщика.

Что такое "єСадок"

Программа "єСадок" — это государственная инициатива, направленная на финансовую поддержку семей с маленькими детьми. Ее главная цель — помочь родителям покрывать расходы на уход за ребенком и упростить совмещение работы и родительства.

Суть программы заключается в ежемесячных денежных выплатах, которые семьи могут использовать на оплату детского сада — как государственного, так и частного — или на услуги няни или другие формы ухода.

Ожидается, что такая поддержка позволит родителям быстрее возвращаться к работе, а также повысит доступность дошкольного образования для детей.

