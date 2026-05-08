Процедура принятия нового Гражданского кодекса вызвала критику

Правозащитница Александра Матвийчук.

Правозащитница Александра Матвийчук заявила, что главная проблема проекта нового Гражданского кодекса заключается не только в отдельных противоречивых нормах, а прежде всего в самой процедуре его принятия. По ее словам, документ такого масштаба парламент начал рассматривать без надлежащей публичной дискуссии и широкого привлечения экспертной среды. Кроме того, его приняли за очень небольшое время.

Об этом Матвийчук заявила журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Правозащитница заявила о рисках поспешного принятия нового ГКУ

По словам правозащитницы, проект кодекса был зарегистрирован и вынесен на голосование в первом чтении в очень сжатые сроки, из-за чего общество не имело возможности полноценно его проанализировать.

"Этот кодекс был зарегистрирован буквально за очень небольшое время и принят в первом чтении. Какой-то публичной дискуссии, которая бы этому предшествовала, просто не было", — подчеркнула она.

Матвийчук отметила, что уже сейчас представители различных сфер — антикоррупционной деятельности, защиты персональных данных, доступа к публичной информации и антидискриминационной политики — обращают внимание на проблемные положения документа.

В то же время она подчеркнула, что кодекс объемом более 700 страниц будет определять правила частной жизни на десятки лет вперед, поэтому его подготовка должна была бы происходить значительно более открыто.

"Процедура должна была быть более инклюзивная, с большим привлечением различных акторов", — пояснила правозащитница.

По ее словам, предварительный анализ документа уже показывает наличие большого количества норм, требующих доработки. Она также считает, что авторы кодекса недостаточно учли современный евроинтеграционный курс Украины.

"Складывается логика, что авторы ориентировались не на европейское право. Возможно, на римское право, но все же много времени прошло с тех времен", — сказала она.

Отдельно правозащитница обратила внимание на риски для свободы слова и доступа к информации. По ее словам, некоторые положения нового Гражданского кодекса могут усилить защиту приватности настолько, что это начнет ограничивать работу медиа и доступ граждан к публичной информации.

"У нас довольно хорошее законодательство о доступе к публичной информации. А Гражданский кодекс предлагает пересмотреть его в сторону сужения", — добавила Матвийчук.

Как писали Новини.LIVE, со ссылкой на правозащитника Владимира Яворского, новый Гражданский кодекс может ввести ограничения для медиа. Он существенно расширяется право на частную жизнь. А это может создать ряд запретов для активистов и СМИ.

Также на недостатки в этом проекте указал омбудсман Дмитрий Лубинец. Он назвал неправильным то, что в документе отсутствуют минимальные и максимальные пределы ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков. Еще одной нерешенной проблемой Лубинец назвал ситуацию с работниками, которые находятся в простое не по своей вине.