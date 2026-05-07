Новый Гражданский кодекс может ограничить свободу слова: правозащитник

Новый Гражданский кодекс может ограничить свободу слова: правозащитник

Дата публикации 7 мая 2026 11:11
Правозащитник Владимир Яворский. Фото: кадр из видео

В проекте нового Гражданского кодекса существенно расширяется право на частную жизнь. Документ значительно расширяет ограничения по распространению информации о конкретных людях — в частности в соцсетях и медиа. Это одновременно создает риски для свободы слова и "наступает" на свободу медиа.

Об этом журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец сообщил правозащитник Владимир Яворский.

Новые правила приватности могут изменить работу журналистов и активистов

"То есть, что вы можете говорить о конкретном человеке... И о ком вы можете говорить, и каким образом вы можете это говорить - эта проблема, она будет иметь отражение очень сильное. Например, для антикоррупционных активистов. То есть, или что вы можете писать об определенных частных людей или людей, которые касаются власти", — говорит Яворский.

Правозащитник пояснил, что новые ограничения могут запретить говорить частным образом о конкретном человеке или писать о нем в соцсети.

"То есть, любые распространенные информации в Facebook или в медиа, оно, в принципе, практически одинаково. Это невозможно в Украине. Ну, это очень сложно. То есть, у нас был установлен определенный такой баланс между свободой слова и приватностью, который законодательно был регулируемый немножко больше 10 лет назад. И были установлены барьеры, например, против того, чтобы судиться с медиа. А этот Гражданский кодекс, он нарушается статус-кво, потому что он вводит очень много таких инструментов, которые дает человеку больше защиты", — добавил он.

Также, по словам эксперта, в этом документе есть еще много других проблем.

Как писали Новини.LIVE, 28 апреля Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о новом Гражданском кодексе. Его готовили почти шесть лет с участием сотен экспертов. Ко второму чтению парламент должен значительно доработать документ.

Спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что в новом Гражданском кодексе, в частности, будут учтены права военных. Нардепы планируют закрепить за воинами право быть похороненными на Национальном военно-мемориальном кладбище. По словам главы ВРУ, в этом документе целый ряд вопросов сориентирован на войну.

Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
